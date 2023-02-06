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«حمدان الطبية» تنظم ندوة للأمراض المعدية

«حمدان الطبية» تنظم ندوة للأمراض المعدية
7 فبراير 2023 02:40

دبي (الاتحاد)

تنظم جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، سلسلة من الندوات العلمية الافتراضية (عن بُعد) حول موضوع «الأمراض المعدية»، حيث سيتبادل مجموعة من الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة تجاربهم المتنوعة مع المشاركين.
وتعقد الندوة الأولى يوم الأربعاء 15 فبراير، وتتناول موضوع «الدروس المستفادة من القضاء على المجموعة أ من التهاب السحايا بالمكورات السحائية في جنوب الصحراء الكبرى»، ويقدمها الدكتور مارك لافورس، أستاذ الطب السريري في كلية لانغون للطب بجامعة نيويورك.
كما يدير الندوة الدكتور سليمان الحمادي، عميد كلية الطب، أستاذ طب الأطفال في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية
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