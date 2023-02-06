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كهرباء دبي تشارك في «البيئة الوطني»

مشاركون في الحملة (وام)
7 فبراير 2023 02:40

دبي ( وام )

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 شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في حملة تنظيف الشاطئ وزراعة أشجار القرم في محمية جبل علي البحرية التي نظمتها مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، بالتزامن مع يوم البيئة الوطني، الذي يوافق الرابع من فبراير من كل عام، وأقيم هذا العام تحت شعار «نحو مستقبل مستدام». شارك في الحملة أكثر من 250 من موظفي الهيئة وأسرهم، ونجحت في إزالة أكثر من 1500 كيلوجرام من القمامة عن شواطئ المحمية التي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في دبي إلى جانب زراعة 310 نباتات من أشجار القرم. وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على دعم الفعاليات البيئية الوطنية التي تسهم في تحقيق بيئة مستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والمائية، من خلال تشجيع الاستفادة من الحلول المستندة إلى الطبيعة للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها.

كهرباء دبي
دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
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