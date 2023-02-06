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100% مركبات الأجرة صديقة للبيئة في دبي بحلول 2027

100% مركبات الأجرة صديقة للبيئة في دبي بحلول 2027
7 فبراير 2023 02:41

دبي (وام)

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 اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي خطة تحويل مركبات الأجرة في دبي «تاكسي دبي وشركات الامتياز»، بنسبة 100% إلى مركبات صديقة للبيئة، (هجينة وكهربائية وهيدروجينية)، بحلول عام 2027، وذلك انسجاماً مع الخطة الشاملة للتقليل من الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة، وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوجهات حكومة دبي الاستراتيجية نحو الاستدامة البيئية الشاملة.
وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن خطة تحويل مركبات الأجرة لمركبات صديقة للبيئة، تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترشيد استخدام الطاقة في الدولة نظراً لأهميتها للاستدامة البيئية ولمشاريع التنمية بمختلف مكوناتها، وإيجاد بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة، ترتقي إلى مستوى سمعة ومكانة إمارة دبي، إلى جانب تعزيز مبادرة حكومة دبي الرامية لطرح مركبات خضراء من أجل بيئة أكثر نظافة، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب، تمكنت من تحويل 72% من مركبات الأجرة في دبي، لمركبات صديقة للبيئة، بواقع 8.221 مركبة.
وقال معاليه: «إن الخطة الخمسية (2023 ـ 2027)، تستهدف تحويل كامل مركبات قطاع الأجرة لمركبات صديقة للبيئة (كهربائية وهيدروجينية وهجينة)، خلال خمس سنوات، حيث سيجري تحويل 10% من المركبات سنوياً، ولمدة خمسة أعوام، وصولاً لتحقيق نسبة 100% في عام 2027»، مشيراً إلى أن هذه الخطة تتواءم مع خريطة الطريق المعتمدة للهيئة لوسائل التنقل الجماعي عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050.
وأشار الطاير إلى أن نتائج التجارب التي أجريت على المركبات الصديقة للبيئة، والتي بدأت الهيئة في تشغيلها التجريبي عام 2008، أكدت أنها تعد حلاً بيئياً صائباً لخفض الانبعاثات الكربونية، وخفض استهلاك الوقود، وخفض تكليف الصيانة بسبب قلة الأعطال الميكانيكية، وكذلك خفض مستوى الضجيج.

هيئة الطرق والمواصلات
دبي
تاكسي دبي
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