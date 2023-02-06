الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ورشة حكومة دبي: الابتكار يتواءم مع تمكين المواهب الإماراتية

ورشة حكومة دبي: الابتكار يتواءم مع تمكين المواهب الإماراتية
7 فبراير 2023 02:39

دبي(الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية تتسارع وعلاقاتنا الاقتصادية في نمو.. والأرقام قياسية
«حوارات الابتكار».. الاستثمار في الإنسان لمواكبة التطورات العالمية

قال فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، بمناسبة شهر الابتكار في الإمارات: «نحتفي في فبراير من كل عام بشهر الابتكار، في بادرةٍ تستهدف ترسيخ الابتكار كثقافةٍ وأسلوب حياة باعتباره محوراً رئيساً من محاور التنمية الوطنية، وقوةً دافعة لتقدم دولتنا ونهضتها.
حيث يتواءم الابتكار مع مسارات تمكين الكفاءات والمواهب الوطنية ومع تعزيز تنوع ومرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني، ليشكل الأساس المتين لعديدٍ من المشاريع الوطنية الرائدة في ميادين العلم والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والرقمنة والتنمية».
وأضاف الرئيسي: «يعكس إحياء فعاليات شهر الابتكار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ ثقافة الابتكار حين قال سموه: «الابتكار اليوم ليس خياراً بل ضرورة، وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل، والحكومات والشركات التي لا تجدد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع». وفي هذه المناسبة، نجدد في ورشة حكومة دبي التزامنا بتشجيع الابتكار كركيزةٍ أساسية ضمن منظومة عملنا، ومواصلة توظيف التقنيات المبتكرة للارتقاء بكفاءة وموثوقية وجودة خدماتنا وحلولنا، والمضي قُدُماً في إطلاق المبادرات وتنفيذ البرامج التي تتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية لتعزيز مركز الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً.

ورشة حكومة دبي
دبي
الابتكار
فهد أحمد الرئيسي
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمانماراس ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
اليوم 07:14
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
الرياضي
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
اليوم 06:00
كوندي يعتذر عن الاحتفالية
الرياضي
كوندي يعتذر عن الاحتفالية
اليوم 04:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©