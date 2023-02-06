ورشة حكومة دبي: الابتكار يتواءم مع تمكين المواهب الإماراتية

دبي(الاتحاد)

قال فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، بمناسبة شهر الابتكار في الإمارات: «نحتفي في فبراير من كل عام بشهر الابتكار، في بادرةٍ تستهدف ترسيخ الابتكار كثقافةٍ وأسلوب حياة باعتباره محوراً رئيساً من محاور التنمية الوطنية، وقوةً دافعة لتقدم دولتنا ونهضتها.

حيث يتواءم الابتكار مع مسارات تمكين الكفاءات والمواهب الوطنية ومع تعزيز تنوع ومرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني، ليشكل الأساس المتين لعديدٍ من المشاريع الوطنية الرائدة في ميادين العلم والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والرقمنة والتنمية».

وأضاف الرئيسي: «يعكس إحياء فعاليات شهر الابتكار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ ثقافة الابتكار حين قال سموه: «الابتكار اليوم ليس خياراً بل ضرورة، وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل، والحكومات والشركات التي لا تجدد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع». وفي هذه المناسبة، نجدد في ورشة حكومة دبي التزامنا بتشجيع الابتكار كركيزةٍ أساسية ضمن منظومة عملنا، ومواصلة توظيف التقنيات المبتكرة للارتقاء بكفاءة وموثوقية وجودة خدماتنا وحلولنا، والمضي قُدُماً في إطلاق المبادرات وتنفيذ البرامج التي تتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية لتعزيز مركز الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً.