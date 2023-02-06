«المعاشات» لـ «الاتحاد»: 4.8 مليار درهم النفقات التقاعدية خلال عام 2022

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن أن قيمة النفقات التقديرية الأولية لعام 2022 بلغت 4 مليارات و878 مليون درهم، بزيادة قدرها 820 مليوناً عن العام الماضي «عام 2021» الذي قدرت فيه قيمة النفقات التأمينية بنحو 4 مليارات و58 مليون درهم. وأشارت الهيئة في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إلى أن عدد المستفيدين من هذه النفقات التأمينية بلغ حتى نهاية ديسمبر 2022 نحو (18957) متقاعداً و(8510) مستحقين، إضافة إلى (4677) مؤمناً عليه استحقوا مكافأة نهاية خدمة خلال سنة 2022.

وأكدت الهيئة أنها تولي فئة المتقاعدين والمستحقين من ورثة المؤمن عليه أو المتقاعد أولوية قصوى في الوفاء بالالتزامات المالية كافة في المواعيد المحددة، ومن أجل ذلك تحرص الهيئة على تحسين مؤشرات الخدمات ذات الصلة بهاتين الفئتين على وجه الخصوص بشكل مستمر من أجل ضمان وصول الخدمات إليهم بشكل سهل وميسر.

وأوضحت الهيئة أنه خلال عامين طورت الهيئة أهم خدمتين تقدمان للمتقاعدين والمستحقين وهما خدمتا تحديث البيانات وخدمة إصدار الشهادات، بحيث أضحت هذه الخدمات تقدم لهما بشكل استباقي من دون زيارة مراكز الخدمة.

وأفادت بأن مقارنة بسيطة بين عدد زوار مراكز الخدمة خلال عامي 2021 و2022 سيكشف إلى حد كبير حجم العمل الذي أُنجز من أجل ضمان تقديم الخدمات لهذه الفئات بأفضل مستويات الجودة والتميز، وبشكل يتلاءم مع الخصائص الديموغرافية المميزة لهذه الفئات، سواء على مستوى معدل الأعمار أو التوزيع الجغرافي.

ففي عام 2021، كان بلغ عدد زوار مراكز خدمة سعادة المتعاملين بالهيئة 41730 زائراً وقد تناقص هذا العدد بشكل كبير ليصل في 2022 إلى نحو 11763 زائراً.

وأرجعت الهيئة التناقص في أعداد الزوار إلى حد كبير إلى تحويل أهم خدمات المتقاعدين والمستحقين إلى خدمات استباقية، وتحسين جودة الخدمات المتوافرة على بوابة الخدمات، فضلاً عن تنويع مصادر الحصول على الخدمة.

وعلى مستوى فئة المؤمن عليه، قامت الهيئة بالتعامل مع 6138 ملف نهاية خدمة، وقد عملت الهيئة خلال عام 2022 على ضمان تحقيق المؤشرات كافة المرتبطة بخدمة صرف المستحقات بحيث لا تتعدى 14 يوم عمل يتم تقاسمها مع جهة العمل، بحيث تقوم جهة العمل بتزويد الهيئة بالبيانات خلال 7 أيام عمل، وتقوم الهيئة بإنجاز المعاملة خلال الـ (7) أيام المتبقية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يساهم في صرف معاشات المتقاعدين أو مكافأة نهاية الخدمة مباشرة في الشهر التالي للشهر الذي انتهت فيه خدمات المؤمن عليه، بحيث لا يكون هناك أي فاصل زمني أطول بين نهاية الخدمة وصرف المستحقات.

ولفتت الهيئة إلى أهمية قيام صاحب العمل بتزويد الهيئة بالمستندات كافة المرتبطة بخدمة المؤمن عليه بمجرد نهاية الخدمة بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يضمن سرعة صرف المستحقات وعدم تأخيرها، والوصول بالمؤشرات الخاصة بخدمة الصرف إلى أفضل أداء ممكن، بما يساهم في تحقيق رضا وسعادة المتقاعدين والمستحقين.

ولفتت الهيئة إلى إطلاق حملة للتوعية عن الإرشادات الخاصة بإجراءات التفتيش على جهات العمل، ومراقبة تنفيذها للأحكام والقواعد ذات الصلة بتسجيل المؤمن عليهم والاشتراك عنهم لدى الهيئة.

وقالت: «إن الحملة التي تأتي تحت شعار (التزامك يحميك)، وتستمر حتى نهاية مارس المقبل، ستركز على توعية أصحاب العمل بصلاحيات ضباط التفتيش، والتزامات أصحاب العمل تجاههم، والإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد عملية التفتيش».

وذكرت أن الحملة تستهدف بالتوعية جهات العمل والمؤمن عليهم، والهدف منها العمل على تعزيز جودة الممارسات التقاعدية في الهيئة ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والمؤمن عليهم عن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في حال وجود أي خلل يتعلق بتطبيق أحكام القانون، خاصة فيما يتعلق بالتسجيل والاشتراك عن المؤمن عليهم، والوفاء بحقوقهم والتزاماتهم التأمينية.

مسؤولية مشتركة

أكدت أن المسؤولية المشتركة بين الهيئة وجهات العمل والمؤمن عليهم، يسهم في مواجهة الكثير من التحديات التي تظهر مع الوقت نتيجة لعدم القيام بهذه الممارسات على الوجه الصحيح، ومن مظاهر ذلك التأخر في إنجاز بعض المعاملات المهمة كصرف المعاشات أو مستحقات نهاية الخدمة، ولذلك يساعد إطلاق مثل هذه الحملات على تحويل هذه التحديات إلى فرص تحسينية بفضل ارتفاع الوعي التأميني عنها من قبل أصحاب العمل.