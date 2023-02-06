الاتحاد النسائي العام يناقش تحديات المرأة العاملة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد الاتحاد النسائي العام اجتماعاً مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لبحث سبل التعاون بما يعزز الجهود المشتركة في نشر الوعي القانوني، ومناقشة ودراسة التحديات التي تواجه المرأة العاملة، وبالأخص التحديات في البيئة التشريعية التي تعتبر من الركائز الأساسية في نجاح مسيرة تمكين المرأة في أي مجتمع، وذلك في إطار جهود الاتحاد النسائي العام في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في صناعة المستقبل.

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة هند السويدي – المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، ومحمد صقر – مدير إدارة عمليات المعاشات، ومن الاتحاد النسائي العام المستشار القانوني بالاتحاد وعضوات لجنة برنامج اعرفي حقوقك، وهو أحد البرامج الرائدة ويحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ويسهم البرنامج في نشر الثقافة القانونية بين أوساط العناصر النسائية وفي مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى سعيه لتقديم التوعية اللازمة بما توفره القوانين من حقوق للمرأة وما يترتب عليها من التزامات.

ويسعى الاتحاد النسائي العام منذ إنشائه في عام 1975 إلى دعم ملف تمكين المرأة، والعمل على دراسة التحديات المتعلقة بها بشكل دوري، للتأكد من مواكبتها للاحتياجات المستجدة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وقد ناقش الاجتماع سبل التعاون بين الاتحاد النسائي والهيئة العامة للمعاشات في مجال التوعية والتعريف بقانون التقاعد والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة، وأتاح فرصة طرح الأسئلة والاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة والتي كانت ترد إلى الاتحاد النسائي من مختلف فئات المرأة العاملة والمتعلقة بقانون المعاشات، وضم مدة الخدمة السابقة وشراء مدة الخدمة الاعتبارية وشروط استحقاق المعاش التقاعدي.

استشراف المستقبل

صرحت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام بأنه وبتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يحرص الاتحاد النسائي العام بصفته الممثل الرسمي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة على استشراف مستقبل المرأة، ومتابعة قضاياها ودراسة التحديات التي تقف في طريق تقدمها وتوسيع نطاق مشاركتها في التنمية المستدامة.

وأكدت أن ملف تمكين المرأة شهد قفزات بارزة خلال الخمسين عاماً الماضية، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وإيمانهم بكفاءة وقدرات ابنة الإمارات. وأضافت أن المشرع في دولة الامارات العربية المتحدة عمل على مراعاة خصوصية وضع المرأة عبر إيجاد منظومة من التشريعات التي توفر لها الدعم والحماية والحياة الكريمة واللائقة، وبما يضمن مستقبل أكثر استقراراً وأماناً للمرأة على المستويين المهني والأسري.