«تريندز» يوقّع مذكرة تعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مذكرة تعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي، وتنظيم الفعاليات والمنتديات البحثية والعلمية، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى الطرفين.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور كل من الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات ونيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وذلك في مقر الأكاديمية في أبوظبي.

وتنص مذكرة التعاون بين المركز والأكاديمية على التعاون في مجالات: إعداد البحوث، والتدريب حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبراء والباحثين لدى الطرفين والاستفادة من خبراتهم، كما يشمل التعاون تبادل الإصدارات والكتب والبحوث التي تنحو إلى مواضيع تعزيز خطاب التسامح والتعايش السلمي، ومد جسور التواصل الحضاري، فضلاً عن إقامة فعاليات وندوات وأنشطة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.