منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر «ميدلاب الشرق الأوسط»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، صباح أمس في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2023، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة أكثر من 700 شركة عارضة من 40 دولة بنمو لافت في عدد المشاركات وبنسبة 100 بالمئة مقارنة بنسخة العام الماضي.

واطلع سموه خلال الجولة، التي رافقه فيها هلال سعيد المري، رئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي، على ما يقدمه المعرض هذا العام من أحدث التقنيات المبتكرة، وأهم الموضوعات التي سيتناولها بالنقاش المؤتمر المصاحب من خلال أكثر من 130 متحدثاً إقليمياً ودولياً، وعبر 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر.

واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد إلى شرح حول أهداف المعرض، الذي من المتوقع أن يستقطب على مدار أيامه الأربعة حتى 9 فبراير الجاري أكثر من 20 ألف زائر، وكذلك ما يوفره من فرص للتعلم وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع انعقاده هذا العام تحت شعار «تمهيد الطريق للتقدم التكنولوجي والاستدامة في الطب المخبري»، كما تعرف سموه على ما يضمه المعرض من أجنحة ومنصات دولية تشارك من خلالها كبريات الجهات العالمية المتخصصة. وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد، خلال الجولة، على زيارة عدد من الأجنحة الدولية المشاركة، حيث شملت الزيارة جناحي الصين، وألمانيا، حيث شاهد جانباً من المنتجات والحلول والتقنيات التي تقدمها الشركات المشاركة من الدولتين.

وزار سموه جناح شركة مختبرات أبوت الأميركية العالمية المتخصصة في مجال المختبرات الطبية والرعاية الصحية والتي يعمل لديها نحو 70 ألف شخص في العالم وتسوق منتجاتها في أكثر من 130 دولة.

وشملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض جناح شركة BIOMERIEUX، وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات للتكنولوجيا الحيوية، حيث استمع سموه إلى شرح حول نشاط الشركة عالمياً عبر فروعها في 44 دولة، حيث توفر حلولاً تشخيصية تحدد مصدر المرض والتلوث لتحسين صحة المريض، وضمان سلامة المستهلك.