«الهوية» تستعرض مبادرات الابتكار

أبوظبي (وام)

تشارك الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في فعاليات الدورة الحالية لشهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2023» التي انطلقت أول فبراير الجاري على مستوى الدولة، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وقال معالي علي بن حماد الشامسي، رئيس الهيئة: «شهر الابتكار يجسد احتفاء من دولة الإمارات والقيادة الحكيمة بالابتكار والمبتكرين، حيث أصبحت الإمارات وجهة مفضلة لأصحاب المواهب والقدرات والمبدعين والمبتكرين.. وفي إطار التزامنا بتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحنا، بحمد الله، على مدى سنوات، في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل داخل الهيئة، حتى أصبح الابتكار والإبداع مكوناً أساسياً في ثقافة العمل ومحاوره المختلفة، وبالابتكار استطعنا تطوير عملياتنا وخدماتنا حتى تلبي احتياجات متعاملينا الحالية والمستقبلية».

وأضاف معاليه «إن شهر الإمارات للابتكار حدث وطني يحتفي بالابتكار والمبتكرين، وهو يجسد ريادة الدولة في مجال الابتكار إقليمياً ودولياً». وأكد أن الهيئة ملتزمة بتوجيهات القيادة الرشيدة باعتماد الابتكار منهجاً وتوجهاً استراتيجياً وثقافة في بيئة العمل وتقديم الخدمات للمتعاملين، ومن هذا المنطلق تحرص الهيئة على تطوير العمليات والخدمات بآليات مبتكرة، بما يتوافق مع تلك التوجهات، ويسهم في تجسيدها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت على مدى سنوات في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل، وتطوير منظومة الخدمات وتحديثها، بما يحقق ريادتها في هذا المجال، حتى أصبح الابتكار والإبداع مكوناً أساسياً في ثقافة العمل ومحاوره المختلفة. من جهته، أشار اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إلى أن فرق العمل المتخصصة في الهيئة تمكنت خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الشركاء، من بناء منظومة خدمات ذكية استباقية ومتطورة في مجال الهوية والجنسية وجوازات السفر وتأشيرات الإقامة والتعداد السكاني والتصديق الرقمي.