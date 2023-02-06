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الإمارات

«الإمارات للفضاء» تبحث التعاون مع روسيا

وفد وكالة الفضاء الروسية خلال الزيارة (من المصدر)
7 فبراير 2023 02:39

أبوظبي(الاتحاد)

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استقبلت وكالة الإمارات للفضاء، وفداً من وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، برئاسة المدير العام يوري بوريسوف. وناقش الجانبان سبل التعاون في المجالات ذات الصلة، وأهمية استدامة الحوار العالمي حول الاستخدام السلمي للفضاء، بالإضافة إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والتي ستنظم في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
كما ناقش الجانبان مدى أهمية دور المؤسسات الفضائية في دعم المبادرات العالمية لدراسة التغير المناخي، حيث تسهم الأقمار الاصطناعية في توفير كميات هائلة من البيانات التي تدعم تحليل استنتاجات علمية في المتغيرات المناخية ومنها دراسات تلوث الهواء، ودراسات درجات الحرارة وذوبان الجليد. وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد الروسي بالدور والجهود الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم المساعي المستمرة لاستدامة الفضاء الخارجي، ولاستكشاف فرص استخدام التقنيات الفضائية لتحقيق الاستدامة في الأرض.

وكالة الإمارات للفضاء
وكالة الفضاء الروسية
روسيا
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