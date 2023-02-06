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شرطة أبوظبي تعزز الوعي بـ «القيادة الآمنة أثناء الضباب»

نشرات تثقيفية لرفع مستوى الوعي المروري للسائقين (من المصدر)
7 فبراير 2023 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت إدارة مرور العين، مبادرة للتوعية المرورية للسائقين من زوار المراكز التجارية وصالات السينما في مدينة العين، حول الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء تشكل الضباب، وقدم عناصر الدوريات المرورية ودورية السعادة نصائح وإرشادات من خلال «بروشورات» رقمية توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الوعي المروري للسائقين، وحث مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.
وأكد العقيد مطر عبدالله المهيري، مدير إدارة مرور العين بشرطة أبوظبي، ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية لتعزيز الإجراءات الوقائية، وتجنب وقوع الحوادث في الظروف الجوية المتقلبة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.
وحذر المهيري من خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق، ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة عند تشكل الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق.

شرطة أبوظبي
الضباب
التوعية المرورية
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