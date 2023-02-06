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1753 قضية  فصلت فيها «محكمة اليوم الواحد» برأس الخيمة

الأرقام تعكس كفاءة عمل محكمة اليوم الواحد وفعاليتها (من المصدر)
7 فبراير 2023 02:39

رأس الخيمة (الاتحاد)

أنجزت «محكمة اليوم الواحد» في محاكم رأس الخيمة 1.753 قضية مدنية وتجارية خلال العام الماضي 2022، بنسبة فصل 100%. وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، على كفاءة عمل محكمة اليوم الواحد وفعاليتها بامتياز، وأصدرت الأحكام في جميع القضايا في نفس يوم تسجيلها من دون تأجيل أو طعون أو اعتراض على الحكم الصادر، مبيناً أن محكمة اليوم الواحد تندرج ضمن مبادرات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، الهادفة إلى تطوير إجراءات العمل القضائي في الإمارة، وليصبح أكثر تنافسية ومرونة ولتقديم خدمات عدلية استباقية ناجزة ترقى لتطلعات المتعاملين.
ولفت الخاطري إلى ارتفاع عدد القضايا المقيّدة أمام محكمة اليوم الواحد خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عددها 1.753 قضية منها 617 قضية مدنية، و1136 قضية تجارية وبنسبة زيادة بلغت 88.5% مقارنة بعدد القضايا خلال عام 2021، والتي بلغ عددها 930 قضية، منها 425 قضية مدنية و505 قضايا تجارية.
 وبلغ عدد القضايا التي انتهت بالصلح والتسوية 1650 قضية بنسبة 94% من إجمالي القضايا المنظورة، ونظرت في جميع القضايا دائرتان، وقد حققت بذلك رضا وسعادة المتقاضين بنسبة 100%، وذلك لرضاهم جميعاً عن الحكم الصادر من المحكمة الذي يتم بعد قناعتهم، ويكون نهائياً ونافذاً في نفس يوم تسجيل الدعوى.

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تطورات
ذكر الخاطري أن محكمة اليوم الواحد شهدت تطورات عدة في آلية عملها منذ إنشائها في مطلع عام 2017، من بينها منح الصلاحيات لها للنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على نصف مليون درهم، كما تم تخصيص مبنى خاص لاستقبال المتعاملين، إلى جانب عقد الجلسات القضائية «عن بُعد»، تيسيراً على المتقاضين.

رأس الخيمة
محكمة اليوم الواحد
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