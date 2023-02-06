خلوة استراتيجية في «تمكين أصحاب الهمم» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، خلوة استراتيجية لأعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة، بحضور الشركاء من مبادرة الروح الإيجابية والمركز الدولي للأمن والسلامة، وفريق لغة الإشارة؛ بهدف وضع خطة مبتكرة ومستدامة تلبي طموحات أصحاب الهمم، والخروج بأفكار إبداعية تخدم هذه الشريحة المهمة في المجتمع، لتعزيز مكتسبات شرطة دبي كجهة صديقة لأصحاب الهمم. وعُقدت الخلوة في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي، بحضور النقيب عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، ونائبه النقيب محمد عبد الرحمن المزروعي، وممثلين عن الشركاء الداخليين، وعدد من الموظفين ذوي العلاقة والطلبة المرشحين. وأكد النقيب عبد الله الشامسي، حرص المجلس على ترجمة توجيهات القيادة، الرامية إلى تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم خدمات رائدة ومبتكرة لأصحاب الهمم.