489 ألف معاملة في «ترخيص» رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أنجزت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة خلال العام الماضي 488 ألفاً و915 معاملة متنوعة، منها 382 ألفاً و348 معاملة تتعلق بالمركبات، و106 آلاف و567 معاملة تتعلق برخص القيادة.

وأوضح العقيد راشد سالم الزعابي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، أن العام الماضي شهد تجديد 92 ألفاً و92 مركبة خفيفة خصوصية، وإعادة تسجيل 2408 مركبة خفيفة.

وأشار العقيد الزعابي إلى أنه فيما يتعلق بترخيص السائقين، فقد شهد العام الماضي تعامل الإدارة مع 106 آلاف و567 معاملة، تضمنت إصدار 37 ألفاً و559 رخصة قيادة مركبة تزيد على سنة، و3080 رخصة قيادة مركبة لمدة سنة، مؤكداً أن الخدمات والتطبيقات الذكية ساهمت في دفع مسيرة العمل في الإدارة وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد على المراجعين.