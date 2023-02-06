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شرطة أبوظبي تُسعد أبناء منتسبيها بـ «طفولة آمنة»

شرطة أبوظبي تُسعد أبناء منتسبيها بـ «طفولة آمنة»
7 فبراير 2023 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي مبادرة «نحو طفولة آمنة» بقاعة كيدزانيا في مركز «ياس مول» التجاري بأبوظبي، وتركز على تعليم وإسعاد أبناء المنتسبين التي تتراوح أعمارهم ما بين 4 و14 عاماً، من خلال تمثيل ومحاكاة أدوار حياتية للوظائف. وأوضح العميد الدكتور علي سعيد المنصوري مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بالإنابة في قطاع أمن المجتمع، أن المبادرة التي شاركت فيها أيضاً إدارة رعاية الأحداث تأتي ضمن حرص المديرية على توعية وتثقيف الأطفال وتعليمهم والترفيه عنهم، بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات وإدارة الشرطة المجتمعية. ولفت  إلى أن الأطفال المشاركين قاموا بتأدية الأعمال المهنية التي تسعدهم أو التي يطمحون بممارستها في المستقبل مثل رائد فضاء، وطبيب، وضابط شرطة، وصحفي. وتضمنت المبادرة محاضرة توعية للوقاية من التنمر قدمتها المدني زمزم سالم المهري، حيث تناولت أهم المفاهيم الأساسية عن التنمر، وكيفية التعامل مع المتنمرين، وأهمية تعزيز الاحترام والود وتقدير الآخرين، وغرس قيم المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى عقد ورش الرسم والابتكار، وفقرة المسابقات والجوائز، وركن للاستشارات، كما تعرف الأطفال على أهداف دورية الطفل وأهميتها في تثقيفهم مرورياً.

شرطة أبوظبي
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