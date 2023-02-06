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«شرطة دبي» تطلع على تجربة المحاكم

«شرطة دبي» تطلع على تجربة المحاكم
7 فبراير 2023 02:39

دبي (الاتحاد)

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زار وفد من مجلس القضاء الشرطي في «شرطة دبي»، محاكم دبي، للاطلاع على عمل محكمة التمييز، لا سيما المكتب الفني، بشأن توثيق أحكام المحكمة، واستخلاص المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة القضائية من أحكام وتبويباتها ومراقبة نشرها، وإعداد البحوث الفنية والقانونية.
واستقبل القاضي سعد زويل، رئيس المكتب الفني بمحاكم دبي، وفد شرطة دبي، الذي ترأسه العقيد عادل علي السميطي، نائب مدير مجلس القضاء الشرطي لشؤون مجالس التأديب، بحضور عددٍ من القضاة والإداريين والضباط من كلا الجانبين. واطلع وفد مجلس القضاء الشرطي على آلية عمل المحاكم في المجال الفني والقانوني، وكيفية رصد الأحكام الصادرة من محاكم التمييز.
وأكد العقيد عادل السميطي، أن هذه الزيارة تهدف إلى إجراء مقارنة مرجعية بين الجانبين، بشأن الأعمال الفنية والقانونية، حرصاً من شرطة دبي على الاطلاع على التجربة المتميزة للمحاكم في هذا الجانب لتأدية المهام المنوطة بها بكفاءة ومهنية عالية.

دبي
شرطة دبي
محاكم دبي
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