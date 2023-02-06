الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد يتسلّم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجُدد المُعينين لدى الدولة

محمد بن راشد يتسلّم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجُدد المُعينين لدى الدولة
6 فبراير 2023 19:04

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين في قصر الوطن بأبوظبي أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً تم تعيينهم لدى الدولة.

و رحّب سموه بالسفراء الجُدد مع تسلمهم مهام عملهم، مؤكداً أن حكومة الإمارات لن تدخر جهداً في توفير كافة المقومات التي تمكنهم من تأدية مهامهم على الوجه الأكمل بما يخدم تعزيز روابط التعاون واكتشاف المزيد من الفرص التي تخدم المصالح المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

فقد تسلّم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوراق اعتماد كل من أصحاب السعادة نيكولا نيمتشينو سفير جمهورية فرنسا، ولورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا، ورادها كريشنا باندي سفير كندا، والدكتور ريتشارد جورج سفير نيوزيلندا، وكارين كريكوريان سفير جمهورية أرمينيا، والفونسو فرديناند سفير جمهورية الفليبين، وفاكابا ديابي سفير كوت ديفوار، وبابكر متار ندياي سفير جمهورية السنغال، وغي إبراهيم ممبورو سفير جمهورية الجابون، وسواريوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند، وبول أفونديل سفير كومنولث دومينيكا، وايفان جوردانوف سفير جمهورية بلغاريا، وأودايا اندراراثني سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الشعبية، ونوربرتو إسكالونا كاريلو سفير جمهورية كوبا، ويونس عبد الكريم سفير جمهوية مالاوي، وبين بون سفير جمهورية اتحاد ميانمار.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للسفراء الجدد بكل التوفيق في القيام بمهامهم وأدوارهم التي تشكل محور التقارب بين دولهم ودولة الإمارات التي تحرص في كافة الأوقات على مد جسور التعاون وتوثيق روابط الشراكة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعود بالنفع على طرفي هذه الشراكة التي تسعى الدولة من خلالها إلى نشر رسالتها في إقرار أسباب الخير والنماء على أساس من الانفتاح الواعي والتعايش والتسامح.

ونوّه سموه بالدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية الإماراتية النشطة في توطيد أواصر التعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة وأهمية دور السفراء في اكتشاف آفاق جديدة للتقارب وتفعيل المزيد من فرص التعاون البنّاء.

بدورهم، نقل السفراء الجُدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحيات قادة ورؤساء دولهم، وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر مراسم تسلُّم أوراق اعتماد السفراء الجدد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية تتسارع وعلاقاتنا الاقتصادية في نمو.. والأرقام قياسية
انطلاق التمرين العسكري المشترك «تعاون 3» بين الإمارات وسلطنة عُمان
المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمانماراس ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
اليوم 07:14
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
الرياضي
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
اليوم 06:00
كوندي يعتذر عن الاحتفالية
الرياضي
كوندي يعتذر عن الاحتفالية
اليوم 04:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©