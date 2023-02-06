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الإمارات

محمد بن راشد: الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد تحقق إنجازات غير مسبوقة

محمد بن راشد.. مدرسة متفردة في القيادة
6 فبراير 2023 18:22

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الاثنين، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تواصل تسريع الخطى لتحقيق إنجازات تنموية غير مسبوقة.

وقال الحساب الرسمي على لحكومة دبي عبر «تويتر»: «محمد بن راشد: دولة الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد تواصل تسريع الخطى لتحقيق إنجازات تنموية غير مسبوقة. بسواعد وقدرات حكومية إماراتية متميزة، تعمل معاً ضمن فريق واحد لتصميم وتنفيذ مشاريع تحولية كبرى، تدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ومبادئها العشرة للخمسين عاماً المقبلة».

 

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