محمد بن راشد: توجيه كافة فرق العمل لتقديم العون لسوريا وتركيا

وعطفاً على توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله .. تم توجيه كافة فرق العمل بمتابعة آثار الزلزال والتنسيق مع الدولتين الشقيقتين لتقديم كافة أنواع العون لإخوتنا في سوريا وتركيا.. نسأل الله أن يحفظهم من كل سوء ويجنبهم كل مكروه .. pic.twitter.com/0RN7XvK1yz