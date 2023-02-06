محمد بن راشد: توجيه كافة فرق العمل لتقديم العون لسوريا وتركيا

وعطفاً على توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله .. تم توجيه كافة فرق العمل بمتابعة آثار الزلزال والتنسيق مع الدولتين الشقيقتين لتقديم كافة أنواع العون لإخوتنا في سوريا وتركيا.. نسأل الله أن يحفظهم من كل سوء ويجنبهم كل مكروه .. pic.twitter.com/0RN7XvK1yz— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 6, 2023
ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي .. أعربنا في بدايته عن خالص تعازينا للشعب السوري الشقيق والشعب التركي الشقيق في ضحايا الهزة الأرضية المدمرة التي تعرضت لها الدولتان.. سائلين المولى عز وجل أن يجبر مصابهم ويلهمهم الصبر والسلوان .. pic.twitter.com/yZT6lUYgxH— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 6, 2023