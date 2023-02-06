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محمد بن راشد: توجيه كافة فرق العمل لتقديم العون لسوريا وتركيا

محمد بن راشد خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي
6 فبراير 2023 17:34

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الاثنين، أنه تم توجيه كافة فرق العمل بمتابعة آثار الزلزال والتنسيق مع الدولتين الشقيقتين لتقديم كافة أنواع العون لإخوتنا في سوريا وتركيا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «عطفاً على توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله.. تم توجيه كافة فرق العمل بمتابعة آثار الزلزال والتنسيق مع الدولتين الشقيقتين لتقديم كافة أنواع العون لإخوتنا في سوريا وتركيا.. نسأل الله أن يحفظهم من كل سوء ويجنبهم كل مكروه».

وأضاف سموه:«أعربنا في بدايته عن خالص تعازينا للشعب السوري الشقيق والشعب التركي الشقيق في ضحايا الهزة الأرضية المدمرة التي تعرضت لها الدولتان.. سائلين المولى عز وجل أن يجبر مصابهم ويلهمهم الصبر والسلوان».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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