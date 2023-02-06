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منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "

منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
6 فبراير 2023 15:59

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار" اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بـ"قصر الوطن" في أبوظبي.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وجهود القيادة الرشيدة المستمرّة لتطوير البُنى التحتية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال جلب المستثمرين والشركات وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق الأعمال والأنشطة الاقتصادية المُختلفة.

وأوضح سموه أنّ دولة الإمارات تتميز بمنظومة تشريعية متطورة تدعم تحقيق هذه الأهداف، بما يخدم المصالح الخاصة والعامة ضمن مناخ يسوده الأمن والأمان.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي عبد الحميد محمد سعيد، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار وسعادة محمود ابراهيم المحمود.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2023.. وناقشت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

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المصدر: وام
منصور بن زايد
أبوظبي
الإمارات
قصر الوطن
شركة مبادلة للاستثمار
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