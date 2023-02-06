دبي تستقبل «القافلة الوردية».. بالخيول

استقبلت إمارة دبي صباح أمس الأحد على وقع الخيول، بينما تستقبل شوارعها اليوم الاثنين «مسيرة فرسان القافلة الوردية»، مواصلة تقديم فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتوعية بمخاطره على مستوى الدولة، حيث انطلقت دورتها الحادية عشرة من الشارقة وصولاً لإمارة عجمان، قبل أن تحط رحالها في إمارة دبي، مصحوبةً بالعيادات التي تقدم خدماتها لكل المراجعين مجاناً.
وتمثل هذه المسيرة، واحدةً من العديد من المبادرات، التي تنظمها «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» سنوياً، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، مواصلة جهودها في مكافحة سرطان الثدي عبر الإمارات السبع، حيث تجولت خلال اليوم الثاني منها هذا العام في مختلف معالم دبي، انطلاقاً من «جيت أفينيو» بمركز دبي التجاري العالمي، في الثامنة صباحاً، جاذبةً العشرات من السكان إلى الشوارع رافعين أعلام الترحيب بالفرسان.
سفراء المسيرة في المقدمة وضمت المسيرة كوكبة من الفرسان، أبرزهم الشيخ مكتوم بن محمد بن فيصل القاسمي، والشيخة هند بنت محمد بن فيصل القاسمي، والشيخ راشد بن محمد بن فيصل القاسمي، إلى جانب سعادة حصة تهلك، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في «وزارة تنمية المجتمع»، والفنان الإماراتي فايز السعيد، أحد سفراء «القافلة الوردية»، في رحلة عبر ظهور الخيل باتجاه «سكاي دايف دبي»، ليصلوا بعدها إلى «مساكن شاطئ جميرا»، حيث اصطف العشرات من السكان هاتفين للفرسان القافلة.
وكان من سفراء المسيرة الذين استقبلوها عند وصولها لدبي، سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، الذي رافق مسارها سيراً على الأقدام عبر شارع المستقبل وبوليفارد محمد بن راشد، مروراً بـ«مراسي درايف» ملازماً للمشاة من المتطوعين، فيما تدفق المزيد من المارة إلى الشوارع لمعرفة المزيد عن المسيرة وأنشطتها للتوعية بسرطان الثدي. وطوال اليوم، ظلت عيادة الماموجرام التابعة للقافلة الوردية، متمركزة في «شاطئ لا مير»، لتقديم الفحوصات المجانية للمقيمين والمواطنين، وفي الوقت نفسه، عرضت العيادات المصغرة خدماتها في كل من «برواز دبي» و«سيتي ووك»، فيما ستستمر العيادات الثابتة في التواجد واستقبال المراجعين في «لولو هايبرماركت البرشاء»، و«سيتي سنتر مردف»، حتى 10 فبراير. وواصلت مسيرة فرسان القافلة الوردية جولتها في دبي بعد منتصف اليوم، متجهة صوب محطتها الأخيرة لليوم الثاني في «سيتي ووك»، محاطةً بالمتطوعين وسيارات الشرطة لتنظيم المرور خلال مرورها بالواجهات الرائعة التي اخترقها مشهد مسير الخيول وفرسانها في الشوارع، فيما أثارت انتباه المارة والسكان للاستفسار أكثر عن حملة التوعية وكيفية الاستفادة من الفحوصات المجانية.
العودة إلى الشارقة وتعود اليوم «مسيرة فرسان القافلة الوردية» لمزاولة أنشطتها في زيادة الوعي بسرطان الثدي في الشارقة، من مقر مجموعة «بيئة» في رحلة إلى مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، مروراً بمقر «هيئة الشّارقة للإذاعة والتلفزيون»، ومنطقة «الجادة»، ومجمع الشّارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى أن تختتم مسارها أخيراً بمستشفى الجامعة. وتواصل عيادة القافلة الورديّة المتنقلة للماموجرام في تقديم خدماتها الطبية أمام هيئة الشّارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب العيادات المصغّرة في مقر سكن العاملين بـ«طيران العربية» بالشارقة، والجامعة القاسمية بالشارقة، فيما يمكن الوصول إلى العيادات الثابتة في الإمارة حتى 10 فبراير في كل من «واجهة المجاز المائية» و«ميجا مول» و«لولو هايبر ماركت البطينة» و«لولو سنترال الشارقة».
نحو الإمارات الشمالية ومع حلول اليوم الرابع، ستنتقل المسيرة شمالاً باتجاه أم القيوين، بدءاً من «سور أم القيوين» في التاسعة صباحاً، مروراً بمستشفى أم القيوين، وانتهاءً بشاطئ «كايت بيتش» أم القيوين في الثانية عشرة والنصف ظهراً، فيما ستكون نقطة الانطلاق التالية في ميناء الحمريّة للصّيادين لزيارة أماكن بارزة مثل «نادي الحمرية للسيدات»، على أن تصل إلى شاطئ الحمرية. وستتواجد عيادة القافلة الورديّة المتنقلة للماموجرام لتقديم الفحوص في مستشفى أم القيوين، بينما ستتوقف العيادات المصغرة في «كايت بيتش»، وفي نادي الحمرية للسيدات.