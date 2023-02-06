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رئيس الدولة يجري اتصالين هاتفيين مع الرئيسين السوري والتركي للتعبير عن تضامن الإمارات مع بلديهما إثر الزلزال الذي شهده البلدان

رئيس الدولة يجري اتصالين هاتفيين مع الرئيسين السوري والتركي للتعبير عن تضامن الإمارات مع بلديهما إثر الزلزال الذي شهده البلدان
6 فبراير 2023 14:53

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالين هاتفيين، اليوم، مع كل من فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.  

وعبر سموه - خلال الاتصالين - عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان اليوم سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة تضامن دولة الإمارات الكامل مع سوريا وتركيا، ووقوفها إلى جانب البلدين في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

من جانبهما عبر الرئيسان السوري والتركي عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاعره الطيبة داعين الله أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل شر.

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المصدر: وام
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