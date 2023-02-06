الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 14 ألفاً و777 عاملاً بقيمة 317 مليون درهم

محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 14 ألفاً و777 عاملاً بقيمة 317 مليون درهم
6 فبراير 2023 13:13

أبوظبي (الاتحاد)
تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من تسليم وتسوية مستحقات عمالية لعدد 14 ألفاً و777 عاملاً، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 317 مليون درهم، خلال عام 2022، والتي اشتملت على تسليم مستحقات في المجموعات التنفيذية والقضايا الجماعية العمالية لعدد 8560 عاملاً، بإجمالي مبلغ وقدره 125 مليوناً، وفي قضايا التنفيذ الفردي لعدد 6217 عاملاً، بقيمة 192 مليون درهم.

وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، الاهتمام الذي توليه لسرعة إنهاء القضايا العمالية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة سرعة البت في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: التحالف العالمي للتسامح رسالة وثقافة تعزز الأخوة الإنسانية
نهيان بن مبارك ومغير الخييلي يستعرضان «جدارية الأديان» في إمارة أبوظبي

ونوهت بأن الإجراءات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء النزاعات خلال وقت قياسي، وحصول كل طرف على حقه ضمن الضوابط والأطر المحددة في قانون تنظيم علاقات العمل، تعزيزاً لجهود دولة الإمارات في صون وحماية حقوق العمال في ظل التمسك بسيادة القانون، عبر منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.
كما ثمنت التعاون والتكامل بين الشركاء الاستراتيجيين، للعمل على توفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إنهاء إجراءات العمال الراغبين بالانتقال لدى شركات أخرى في سوق العمل بالدولة.

أبوظبي
محكمة أبوظبي العمالية
العمال
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمانماراس ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
اليوم 07:14
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
الرياضي
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
اليوم 06:00
كوندي يعتذر عن الاحتفالية
الرياضي
كوندي يعتذر عن الاحتفالية
اليوم 04:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©