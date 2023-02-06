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الإمارات

استمرار فعاليات تمرين درع الإمارات المشترك 51

استمرار فعاليات تمرين درع الإمارات المشترك 51
6 فبراير 2023 12:24

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن استمرار فعاليات تمرين درع الإمارات المشترك 51 داخل مياه وأجواء وأراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونفذت قوة الواجب المشتركة "خليفة" عمليات قوات محمولة جواً واسعة للسيطرة على الأهداف العملياتية المحددة لها.

وقال اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة إن عمليات قوة الواجب المشتركة "خليفة" تأتي استكمالاً لعمليات قوة الواجب المشتركة "زايد" وتمهيداً لعمليات لاحقة.

وأضاف أن فعالية خطة النيران المشتركة في تدمير الأهداف المعادية كانت العامل الحاسم في نجاح عمليات قوة الواجب المشتركة "خليفة".

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المصدر: وام
درع الإمارات المشترك
وزارة الدفاع
الإمارات
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