الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفارة الدولة في أنقرة تهيب بمواطني الدولة توخي الحيطة والحذر

وزارة الخارجية والتعاون الدولي تهيب بمواطني الدولة والطلبة بعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية باسم بعثات الدولة
6 فبراير 2023 10:07

أهابت سفارة الدولة في أنقرة مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر بسبب وقوع زلزال في جنوب تركيا.

وأكدت سفارة  الإماراتزعلى ضرورة الابتعاد عن منطقة الزلزال واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على 97180024+ أو 97180044444+ والتسجيل في خدمة تواجدي.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
عبدالله بن زايد: خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشقيقتين تركيا وسوريا
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أنقرة
تركيا
سفارة الدولة
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمانماراس ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
اليوم 07:14
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
الرياضي
أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ
اليوم 06:00
كوندي يعتذر عن الاحتفالية
الرياضي
كوندي يعتذر عن الاحتفالية
اليوم 04:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©