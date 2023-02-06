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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان حاكم عام نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

‎رئيس الدولة ونائبه
6 فبراير 2023 08:55

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة سيندي كيرو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي كريس هيبكينز رئيس وزراء نيوزيلندا.

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