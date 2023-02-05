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الملتقى الـ17 للسفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة اليوم

الملتقى الـ17 للسفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة اليوم
6 فبراير 2023 01:17

أبوظبي (وام)

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 تنطلق اليوم أعمال ملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدورته السابعة عشرة تحت عنوان «الإمارات العربية المتحدة حاضر مشرق ومستقبل واعد». يستعرض الملتقى القضايا الراهنة والمحورية في رسم مستقبل السياسة الخارجية للدولة، والتطورات الجيوستراتيجية الرئيسة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن الملتقى هذا العام، الذي ينعقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويستمر حتى 9 فبراير الجاري أكثر من 25 جلسة يشارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ومديري الإدارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة من مختلف القطاعات.
ويتناول الملتقى محاور رئيسة في السياسة، والاقتصاد، والابتكار، والتعليم، والثقافة، والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والمسار التكنولوجي للدولة، والعمل المناخي وحماية البيئة في ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فضلاً عن الخطط المستقبلية بما يخدم استراتيجية حكومة دولة الإمارات. 
جدير بالذكر أن «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» يعقد سنوياً ويشكل فرصة مهمة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القادة والمسؤولين في الدولة وسفراء وممثلي البعثات التمثيلية في الخارج بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعزز أداء السياسة الخارجية لدولة الإمارات وفاعليتها.

ملتقى السفراء
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
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