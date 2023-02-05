«عجمان» مبادرات بيئية مستدامة لجودة الحياة

سعيد أحمد (عجمان)

تولي حكومة عجمان اهتماماً كبيراً لتطبيق أفضل الممارسات البيئية، لتحقيق حياة صحية مستدامة بالإمارة، وفق استراتيجية الدولة، والتي تسهم في تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، والاستفادة من تحويل النفايات إلى طاقة منتجة، صديقة للبيئة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تمكنت حكومة عجمان من تحقيق مكانة رائدة، جعلت منها وجهة استثمارية مثالية في المجالات كافة. وتحرص حكومة عجمان بالمساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية والحفاظ على منظومة القيم الإماراتية، وتعمل على تعزيز الأنشطة عالية القيمة، واضعة المجتمع في قلب عملية صنع القرار وتطوير الخدمات، وملتزمة بمبادئ الشمولية والمرونة والشفافية والمساءلة والتعاون، لتكون أكثر استعداداً للمستقبل من خلال توقع وتحليل الاتجاهات والفرص المستقبلية باستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. وتعمل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في إمارة عجمان، على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التطلعات وتنفيذ مشاريع ومبادرات الاستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. ويأتي إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، انطلاقة إلى إبراز جهود الدولة في المحافظة على البيئة، وتبني الأفكار والمبادرات التي تجسد حضارة وازدهار الإمارات وشعبها.

الطاقة الخضراء

وتنفذ حكومة عجمان مشروعاً فريداً من نوعه، وهو تحويل الحمأة إلى طاقة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الجرف الصناعية 3 في عجمان، لإنتاج الطاقة الخضراء الحمأة، بتكلفة نحو 120 مليون درهم، ويأتي كجزء من استراتيجية حكومة عجمان لتحديث إدارة النفايات في الإمارة، وترويج البيئة الخضراء وإنتاج الطاقة واستخدامها في مواجهة تحديات الاستدامة.

ويعتبر المشروع، إنتاج كهرباء «خضراء» من الحمأة الناتجة عن محطة معالجة المياه العادمة، تسهم في التقليل من كمية الحمأة التي يتم التخلص منها على البيئة بنسبة 85%، مع تعزيز هدف المدينة المتمثل في تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بها، واستغلال المشروع لتوليد الكهرباء «الخضراء» باستخدام غازاتها الحيوية، والتي يتم جمعها من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة، وخفض تكاليف التشغيل، والتقليل من الاعتماد على الكهرباء من شبكة الكهرباء العامة التي تديرها الاتحاد للماء والكهرباء.

ومن المتوقع أن تنتج المحطة أكثر من 26000 كيلوواط من الطاقة «الخضراء» يومياً، وتسهم في تحقيق استراتيجية الطاقة النظيفة في الإمارات، وإيجاد حلول طويلة الأجل صديقة للبيئة، لتحديات إدارة النفايات في الإمارة. ويرتكز المشروع المبتكر، على رؤية مشتركة بين جميع أطراف العمل، وهو حماية البيئة من خلال التميز في إيجاد حلول مستدامة لعالم أفضل، واستخدام أفضل التقنيات والحلول لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي، كما يساعد الإمارة على التخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من النفايات الصلبة وانبعاثات غازات الدفيئة.

مركبات صديقة للبيئة

وحرصت هيئة النقل بعجمان على تطوير خدمات قطاع النقل بمركبات الأجرة في الإمارة، بإضافة مركبات جديدة لأسطولها، صديقة للبيئة، وتعزز من تطلعات الجمهور، وتواكب النمو والتطور السريع في وسائل النقل بالإمارة، وتقلل من الانبعاثات في الجو.

وتأتي المركبات الجديدة في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بخدمات النقل وتلبية احتياجات المتعاملين، ويتضمن الأسطول مركبات فئة 7 ركاب، بالإضافة إلى زيادة المركبات الهجينة «هايبرد» لتشكل النسبة 55%، كما تدرس إضافة المركبات الكهربائية.

وتسهم الهيئة في تعزيز الاستدامة وتبني الحلول البيئية التي تؤدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويعد الاهتمام بمركبات صديقة البيئة من استراتيجيات الهيئة لإيجاد حلول بديلة صديقة للبيئة.

ويشار إلى أن جميع مركبات أجرة عجمان تواكب الاستدامة، ومزودة بالدفع الرقمي، لإتاحة خيارات متنوعة لمستخدمي الخدمة، بالإضافة إلى نظام التتبع وكاميرات المراقبة وتطبيق الأنظمة الرقابية عالية الجودة، واستقطاب أحدث التقنيات لرصد سلوكيات السائقين، ويمكن للعميل طلب الخدمة عبر تطبيق «روت» الذكي، حيث يحتفظ التطبيق بسجلات العميل للرجوع إليها في وقت لاحق، ويمكن التطبيق من التعرف على تكلفة الرحلة منذ بداية الرحلة وصولاً للموقع المحدد.

منظومة إعادة التدوير

ونظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، تزامناً مع «عام الاستدامة» ورشة عمل لمنشآت القطاع الخاص تحت عنوان «الاستدامة البيئية وإعادة التدوير للمؤسسات»، وتأتي ضمن جهود المركز لتعزيز تواصله مع مجتمع الأعمال في الإمارة، وتنفيذ سلسلة من الورش المتخصصة، بالتعاون مع بيوت الخبرة في مجال المسؤولية المجتمعية للتوعية بأهمية واعتماد ممارسات المسؤولية المجتمعية، بهدف تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال.

وتهدف الورشة إلى أهمية تطبيق المسؤولية المجتمعية وإعادة التدوير، للمساهمة في استدامة الموارد والحفاظ على البيئة، حيث تناولت أنماط الحياة اليومية وتأثريها على البيئة، وأهمية نمط الحياة المستدام ومساهمته المباشرة في الحفاظ على الموارد، والتحديات البيئية الأكثر تأثيراً على المجتمع، ومنها «تلوث الهواء وزيادة النفايات والبصمة الكربونية والصيد الجائر»، وانعكاس ذلك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

كما تطرقت الورشة إلى أهمية التخلص الصحيح من النفايات وإعادة التدوير المناسب، للحفاظ على الموارد وتوفير حياة آمنة ومستقبل مستدام الموارد، واستعراض خطوات التخلص الصحيحة والآمنة للنفايات من «الورق والبلاستيك والإطارات والأثاث القديم والألمنيوم والمستندات وغيرها».

وأكد مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، ضرورة إدراك الفرد أهمية مساهمته البيئية، وأهمية توعية الآخرين بتلك الممارسات، وتأثيرها المباشر في الحفاظ على الصحة العامة والموارد البيئية والاقتصادية وجودة الحياة بشكل عام، إلى جانب ضرورة اعتماد منشآت القطاع الخاص على منظومة لإعادة التدوير، وعدم هدر الموارد لما لذلك من آثار إيجابية على استدامة ونمو الأعمال، وتأثير واضح في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها.

«عجمان توك»

ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في منطقة مصفوت، تزامناً مع إعلان الدولة 2023 «عام الاستدامة»، جلسة حوارية ضمن مبادرة «عجمان توك» في نسخته الثانية، حملت شعار «اقتصاد مستدام»، بحضور رجال وسيدات الأعمال في الإمارة، وروّاد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبمشاركة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين.

وتضمنت الجلسة 3 محاور رئيسية تتعلق بجذب الاستثمار والبنية التحتية والتسويق والترويج، وإشراك المتعاملين والمجتمع في رسم ملامح الفترة المقبلة، ومواصلة ابتكار الحلول الجديدة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الإمارة.

وتهدف إلى نشر ثقافة التميّز والابتكار، ودعم حركة الاستثمار السياحي المستدام في الإمارة، وخلق روح التنافس الإيجابي في هذا القطاع، والسعي نحو تطوير خدماتنا، وذلك بانتهاج أفضل الممارسات المحلية، ووفقاً للمعايير العالمية في هذا المجال الحيوي، كما تهدف من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة، إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في عجمان، وإبراز الوجهات السياحية المتاحة فيها، فضلاً عن تطوير قنوات المشاركة، والتعاون، والعلاقات الثنائية مع الجهات المعنية كافة.

توفير 38% في الاستهلاك

وقعت شركة «عقار» لإدارة المجمعات بعجمان، وشركة حلول الطاقة، اتفاقية تهدف إلى توفير الطاقة واستخدام البدائل الصديقة للبيئة، بين الطرفين وتنفيذ المرحلة الأولى في أبراج الفالكون في عجمان، والتي تسهم في توفير تكلفة استهلاك الكهرباء بنسبة 38% سنوياً.

وتسعى «عقار» لتوثيق التعاون البناء مع جميع الشركات والجهات الرائدة في مجال توفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومن أهمها حلول الطاقة التي تُعنى باستخدام الموارد الصديقة للبيئة والمستدامة، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتقليل تأثير الكربون، وتوفير نتائج إيجابية في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وتتضمن الاتفاقية استبدال 16 مبرداً في أبراج فالكون، بالإضافة إلى الملحقات المتعلقة بالمبردات من مضخات ومقاييس حرارية، واستخدام مبردات تعمل بطريقة أوتوماتيكية، عوضاً عن المبردات التقليدية، ما يسهم في توفير ما نسبته 38% في استهلاك الكهرباء، والمساهمة في خلق أجواء نظيفة وصحية من خلال تحسين جودة الهواء.