«حوارات الابتكار» تنطلق اليوم لوضع رؤى المستقبل

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم الاثنين في دبي، «حوارات الابتكار»، التي ينظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات الحكومية في دبي ومتحدثين وخبراء من كبريات شركات القطاع الخاص، في سياق فعاليات الدورة الثامنة من شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2023».

وتشهد فعاليات «حوارات الابتكار»، على مدى 3 أيام جلسات حوارية وندوات تثقيفية يشارك فيها رؤساء وممثلو الجهات الحكومية في دبي وخبراء من القطاع الخاص، تتطرق إلى أهمية تعزيز الابتكار في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، حيث تهدف هذه الحوارات إلى توثيق مساهمات دبي في إحداث تحول جذري وشامل في طريقة العمل الحكومي، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التكامل في جهود الابتكار على المستوى الوطني.

وأشارت شرينة لوتاه، منسق شهر الابتكار 2023 لإمارة دبي، إلى الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة في دبي للترويج لقصص النجاح التي أسهمت بها في دعم الابتكار بما يدعم تنافسية الدولة وريادتها العالمية.

وقالت لوتاه: «نشكر تعاون الجهات الحكومية لتنظيم الفعاليات المختلفة للترويج عن قصص نجاحاتها في مجال الابتكار، والتوعية المستمرة في جعل الابتكار منهج عمل وثقافة مجتمعية، الأمر الذي سيسلط عليه الضوء خلال شهر فبراير لدعم (الإمارات تبتكر 2023)، وإبراز الجهود الموحدة على مستوى إمارة دبي».

من جانبها، أكدت مها السويدي، استشاري أول ببرنامج دبي للتميز الحكومي، أن البرنامج تبنى الابتكار كأداة فاعلة في تطوير القدرات الحكومية، وتم إدراجه كأحد المعايير الرئيسة لتقييم الأداء الحكومي في الجهات الحكومية. وأضافت: «يسعدنا اليوم أن نرى مبادرة الجهات للمشاركة في حوارات الابتكار الأمر الذي يبين أهمية مشاركة وتبادل الخبرات والتجارب المبتكرة والناجحة».

وأضافت السويدي: «نعمل في حكومة دبي على أن تبقى دبي مرجعاً عالمياً رائداً في مجال التميز الحكومي واتخاذ الابتكار معياراً للتميز، من خلال بناء الشراكات العالمية وتطوير القدرات وفق أفضل الممارسات».

وتأتي سلسلة جلسات «حوارات الابتكار» تأكيداً على أهمية الابتكار، وبخاصة في تقديم الخدمات، وزيادة فعالية الإجراءات والمواكبة السريعة للتطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة.

وتشهد جلسات اليوم الأول كلمة افتتاحية لمعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وجلسة نقاشية عن الابتكار والاقتصاد في الإعلام بمشاركة منى المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، و مالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير عضو مجلس دبي للإعلام، كما يشارك سعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بجلسة رئيسة حول مأسسة استشراف المستقبل، بالإضافة إلى ندوات معرفية يقدمها مركز محمد بن راشد للفضاء حول علوم الفضاء والابتكار، وندوة تقدمها شركة أمازون العالمية عن تبني ثقافة الابتكار في «أمازون».

جلسات

في اليوم الثاني، يعرض سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لمجموعة دي بي وورلد ورئيس الموانئ والجمارك ومؤسسة المنطقة الحرة، في جلسة رئيسة، قصة دبي في الابتكار المستدام في النقل واللوجستيات الدولية، تليها ندوات معرفية بمشاركة شركات القطاع الخاص، مثل «مايكروسوفت» للحديث حول الابتكار والذكاء الاصطناعي، وحوار حول الابتكار في التواصل الاجتماعي، خلال جلسة نقاشية لكل من فرجان دبي و«سوشيال آيز»، بالإضافة إلى الحديث عن الابتكار والرشاقة المؤسسية من قبل شركة إس آي ايه بارتنرز.

بيانات

في اليوم الثالث والختامي، يتحدث يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الرقمية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، عن دور البيانات في الابتكار وصنع المستقبل، تليها ندوات معرفية ونقاشية عن الابتكار في الاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعرض تجربة شركة فيزا حول قوة البيانات لصنع القرارات الفعّالة، بالإضافة إلى الابتكار المجتمعي نحو الاستدامة بتقديم كل من شركتي جومبوك ونضيرة.