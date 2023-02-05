الطقس اليوم صحو ورطب ليلاً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كلم/س تصل إلى 30 كلم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:14 والمد الثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة09:41 والمد الثاني عند الساعة 23:09، والجزر الأول عند الساعة 16:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:07.