الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس اليوم صحو ورطب ليلاً

الطقس اليوم صحو ورطب ليلاً
6 فبراير 2023 01:17

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
"الاتحادية للضرائب" تستعرض خطوات التسجيل بالنظام الرقمي المُطوَّر لرد الضريبة للسياح
الموارد البشرية والتوطين تطلق "جائزة تطبيقات ميتافيرس لسوق العمل"

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح  ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من  10 إلى 20 كلم/س تصل إلى 30 كلم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:14 والمد الثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.
وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة09:41 والمد الثاني عند الساعة 23:09، والجزر الأول عند الساعة 16:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:07.

الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
ماراثون دبي في ضيافة مدينة إكسبو
الرياضي
ماراثون دبي في ضيافة مدينة إكسبو
اليوم 15:53
مئات القتلى في أنحاء سوريا مع زيادة ضحايا الزلزال
عربي ودولي
مئات القتلى في أنحاء سوريا مع زيادة ضحايا الزلزال
اليوم 15:51
أبرهومة مدرباً للمنتخب السوداني
الرياضي
أبرهومة مدرباً للمنتخب السوداني
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©