7 آلاف مخالفة بيئية رصدتها «راقب» برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

سجلت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ممثلة بدوريات راقب، خلال العام الماضي، 6746 مخالفة بيئية.

وأوضح المهندس خالد بن فضل العلي، مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن أبرز المخالفات التي سجلت تندرج ضمن البند رقم (31)، وبلغت 1736 مخالفة متعلقة بإشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أومتحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك، بخلاف المخالفة التي تتمثل في إلقاء أو وضع أو ترك القاذورات والفضلات في الميادين العامة، إلى جانب مخالفات تتمثل في تسرب المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط السكني خارج شبكة الصرف الصحي.

وقال إن أكثر المخالفات تركزت في عدد من المناطق الجبلية والداخلية، والتي يتم خلالها توزيع دوريات راقب حسب التقسيم الجغرافي في الإمارة على سبع مناطق، وتشمل مناطق رأس الخيمة كافة، وذلك في إطار الحرص على خلق بيئة صحية مستدامة، وجعل إمارة رأس الخيمة نظيفة، وغير ملوثة جمالياً.

وبين العلي أن الدائرة سجلت 1736 مخالفة إشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أو متحرك دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة، وذلك حفاظاً على النظافة العامة والمشهد الجمالي والحضاري في مختلف مناطق التخييم والشواطئ بالإمارة، وحماية البيئة من ترك بقايا الفحم والمخلفات الأخرى على الرمال، لافتاً إلى أن الدائرة وفرت مناطق مخصصة للشواء على شواطئ الإمارة والحدائق العامة بهدف منع تلك المخالفات.

وحذرت الدائرة الجمهور من إلقاء القمامة من السيارات خلال السير على شوارع الإمارة، مؤكدة أن الدوريات الرقابية تقوم إلى جانب رصد المخالفات بتوعية أفراد الجمهور، وتعريفهم بأضرار هذه المخالفات على البيئة.

كما أن الدائرة وفرت الحاويات المطلوبة في المناطق الطبيعية، إلى جانب توفير حاويات معدنية لجمع بقايا فحم الشواء في المناطق البرية والشواطئ على وجه الخصوص.