36 محطة توزيع فرعية جديدة في خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشروعات التطويرية بمدينة خورفكان، خلال عام 2022، حيث نفذت عدد 36 محطة توزيع فرعية، بالإضافة إلى إنجاز نسبة 80% من محطة التوزيع الرئيسية 33/11 ك ف (محطة الحراي رقم 3) بطاقة إجمالية تبلغ 60 م ف أ، والتي تغذي عدد 502 قطعة أرض سكنية بمنطقة الحراي.

كما تم توصيل التيار الكهربائي لـ326 مستهلكاً جديداً في مواقع مختلفة بمدينة خورفكان، وأنجزت «الهيئة» مشروع تطوير وتحديث محطة توليد الكهرباء بمنطقة النحوة، من خلال استبدال المولدات الكهربائية الموجودة بالكامل بأخرى حديثة، وفق أحدث النظم وبطاقة إنتاجية بلغت 3000 كيلوفولت أمبير، وتم ربط الشبكة الكهربائية بمنطقة شيص عن طريق مدينة خورفكان مروراً بالأنفاق وذلك بعد الانتهاء من تشغيل محطة الأنفاق بجهد 33/11 كيلوفولت، حسب الخطة الاستراتيجية ومراعاة أفضل أنظمة الأمن والأمان والسلامة، وتم توصيل المياه لمشروع الحراي بعدد 344 فيلا سكنية، بالإضافة إلى استبدال شبكات المياه في عدد من المناطق، وتنفيذ مشروعات لإنارة الشوارع في مناطق مختلفة.

شبكات الكهرباء والمياه

وأكد المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن «الهيئة» مستمرة في تنفيذ كافة مشروعات التطوير بمدينة خورفكان في كافة المناطق سواء في مشروعات شبكات الكهرباء والإنارة أو تعديل الشبكات أو مشروعات المياه.

وأشار إلى أن المشروعات التي أنجزتها «الهيئة» بمدينة خورفكان خلال عام 2022 تضمنت إنجاز نسبة 80% من محطة التوزيع الرئيسية 33/11 ك ف (محطة الحراي رقم 3) بطاقة إجمالية تبلغ 60 م ف أ، والتي ستغذي 502 قطعة أرض سكنية بمنطقة الحراي، كما تم تركيب وتشغيل 36 محطة توزيع فرعية 11/0.433 ك.ف بطاقات مختلفة لتوصيل وتشغيل الخدمات للمشروعات السياحية والتطويرية والسكنية والتجارية بخورفكان والتي شملت استراحة شيص والمنشآت التجارية والأكاديمية البحرية وإنارة الشارع الدائري ومشروع نجد المقصار - وادي شي وروضة النحوة وبرج الرابي ونادي الخليج ومدرسة فكتوريا ونزل الرياحين وجامعة خورفكان وكافتيريا استراحة السحب وعدداً من المشروعات، كما تم الانتهاء من تحديث وتعديل على الشبكة الكهربائية بإلغاء بعض الخطوط الهوائية واستبدالها بكوابل أرضية.

وفي مجال إنتاج الكهرباء والمياه بخورفكان أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال عام 2022، مشروع تطوير وتحديث محطة توليد الكهرباء بمنطقة النحوة، من خلال استبدال المولدات الكهربائية الموجودة بالكامل بأخرى حديثة، وفق أحدث النظم العالمية بطاقة إنتاجية تبلغ 3000 كيلوفولت أمبير في النحوة، كما أنجزت الهيئة ربط الشبكة الكهربائية بمنطقة شيص عن طريق مدينة خورفكان مروراً بالأنفاق، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل محطة الأنفاق بجهد 33/11 كيلوفولت حسب الخطة الاستراتيجية.

وفي مجال المياه، تم إنجاز مشروع خزان إضافي للمياه في مدينة خورفكان بسعة 2 مليون جالون لزيادة السعة التخزينية، حيث تصل السعة النخزينية إلى 11 مليون جالون يوميا. وتعمل «الهيئة» بالتعاون مع عدد من الجهات على تحسين كفاءة الشبكة واستبدال خطوط المياه في عدد من المناطق حيث تم استبدال شبكة المياه بالوريعة وشبكة البردي و65% من شبكة المديفي وشبكة حصي، كما أنه جارٍ العمل على تنفيذ مشروع توصيل خدمات المياه لاستراحة السحب من خلال إنشاء عدد 2 محطة ضخ مياه مع شبكات المياه بطول 7000 م لتغذية استراحة السحب التي تقع على ارتفاع (580 متراً) فوق سطح البحر، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع لتوصيل المياه لـ344 فيلا بالحراي السكنية.