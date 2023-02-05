«خليفة لنخيل التمر»: أهمية استراتيجية للاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بمناسبة يوم البيئة الوطني 2023: «نحتفل هذا العام بيوم البيئة الوطني بنسخته الـ26 تحت شعار (نحو مستقبل مستدام)، بالتزامن مع عام الاستدامة 2023، وسط اهتمام محلي وإقليمي ودولي عالي المستوى بقضايا البيئة والتنمية المستدامة لما تمثل الاستدامة من أهمية استراتيجية لدى القطاعات كافة، خصوصاً قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي». وأضاف أن هذا ما سعت إليه الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ضمن أهدافها وخطتها الاستراتيجية، ونجحت في تعزيز وتنمية البنية التحتية لهذا القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من خلال سلسلة المهرجانات والمعارض الدولية للتمور، وسلسلة المؤتمرات الدولية لنخيل التمر وسلسلة الإصدارات العلمية المتخصصة، بفضل توجيهات ودعم سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.