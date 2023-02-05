«الروح الإيجابية» تصطحب  أصحاب الهمم إلى «برواز دبي»

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع بلدية دبي، فعالية بين «الماضي والحاضر»، لـ25 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم من طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم والأيتام وفريق الهلال الطلابي في برواز دبي.

وأكدت فاطمة أبوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، أن تنظيم هذه الفعالية بالمشاركة مع مجلس تمكين أصحاب الهمم، جاء لتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتحقيق حياة سعيدة لفئة مهمة في المجتمع، وهو ما تحرص شرطة دبي على تحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنويا. وأضافت «يعد برواز دبي، واحداً من أهم المعالم الثقافية والسياحية على مستوى الدولة، وصرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن برواز واحد، ليشكل جسراً يربط ماضي الإمارة العريق بحاضرها المزدهر، ويتميز بإطلالات بانورامية للمدينة بكاملها، ويحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها، مروراً بقصص النجاح التي كللتها خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر. وتعرف الطلبة على لمحات من تاريخ إمارة دبي قديماً وحديثاً، عبر ‏المرور على مسار تعليمي تثقيفي يطلع على ماضي الإمارة العريقة عند الصعود على الجسر على ارتفاع 150 متراً‏، ويحصل الزائر على إطلالة بانورامية بشقيها القديم والحديث. كما اطلعوا على أهم المباني والمعالم الموجودة في الإمارة.

كما شاهدوا «معرض دبي القديمة» الذي يستخدم المؤثرات السمعية والبصرية والحسية ليحكي قصة التطور المتسارع الذي شهدته المدينة، وكيف تحولت من قرية للصيد إلى مدينة عصرية مزدهرة، كما يعرض صوراً مدهشة من التراث الإماراتي.