«تريندز»: تطوير التعليم والارتقاء  بالبحث العلمي أساس بناء المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين لعام 2023» الذي نظمته جامعة الإمارات بحضور عدد من القطاعات والهيئات، وذلك بفندق سانت ريجيس بجزيرة السعديات.

وقد كرم معالي الدكتور زكي نسيبة المستشار الثقافي لرئيس الدولة الرئيس الأعلى للجامعة، مركز تريندز للبحوث والاستشارات كأول مؤسسة بحثية مستقلة، تقديرًا لدوره في دعم أنشطة الجامعة البحثية والعلمية إضافة إلى دوره المتميز في نشر المعرفة واحتضان الباحثين الشباب.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن الملتقى بما تضمنه من محاور ومناقشات يعد منصة رائدة تعزز أواصر الشراكة بما يخدم المعرفة والبحث العلمي.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية، بين الجامعة ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، دليل عملي على التفاعل الصحي والبنّاء بين المؤسسات الأكاديمية وبنوك الفكر والتفكير، وهذا هو التفاعل الذي ينتج تعليماً متطوراً وبحثاً علمياً متقدماً، مبيناً أن العلاقة بين التعليم الأكاديمي والبحث العلمي هي علاقة ارتباطية عميقة، فلا تطوير لتعليم ينتج أثره دون أن يكون البحث العلمي له رائداً، ولا تنمية للبحث العلمي تكون مستدامة، من دون أن يكون التعليم لها أساساً.

وأشار في هذا الصدد إلى المبادرات التي تتضمنها الشراكة بين مركز تريندز وجامعة الإمارات وتشمل أحد عشر مجالاً، بهدف تطوير التعليم، والارتقاء بالبحث العلمي، باعتبارهما ركنين أساسيين في بناء المستقبل المشرق وخدمة البحث العلمي وتمكين الباحثين الشباب وتعزيز خبراتهم في المجالات كافة.

مبادرات مشتركة

أوضح محمد العلي أن المبادرات المشتركة هي: مشاركة جامعة الإمارات في مؤتمر التعليم والذكاء الاصطناعي من خلال تنظيم جلسة تخصيصية متكاملة تشرف عليها الجامعة مع ترشيح ودعوة المتحدثين للمشاركة، وتنظيم برنامج تدريبي لطلبة الجامعة حول البحث العلمي، ودعم أساتذة الجامعة في ترجمة الأبحاث المكتوبة باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية لتسهيل نشرها في المجلات العلمية، ونشر أبحاث أساتذة الجامعة أو طلبتها في منصة تريندز، ومشاركة عضو من مجلس شباب تريندز البحثي في إحدى جلسات الجامعة التي تنظمها في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي خلال الفترة من 28-29 سبتمبر 2022، وإطلاق برنامج أبحاث الطلبة بين الجامعة ومركز تريندز بتمويل مشترك من خلال 10 مشاريع بحثية طلابية، بمشاركة ثلاثة طلاب من الجامعة وباحث من شباب تريندز البحثي وبإشراف أستاذ من جامعة الإمارات وباحث من تريندز، ومشاركة ممثل عن تريندز كعضو لجنة تحكيم تحدي الجامعات الذي تنظمه الجامعة كجائزة استثنائية على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وتنظيم برنامج تدريبي عن الدبلوماسية والبروتوكول لموظفي الجامعة - عدد 5 موظفين، وتنظيم منتدى مشترك بعنوان «حصاد الطاقة وتخزين الكربون» في فبراير 2023 بحيث تقوم الجامعة بدعوة ثلاثة متحدثين دوليين ويقوم تريندز بدعوة ثلاثة آخرين، والمشاركة في إعداد دراستين هما: «الأمن المائي في دولة الإمارات»، و«التوجهات البحثية في دولة الإمارات»، فيما تشمل المبادرة الحادية عشرة مشاركة «تريندز» بصفته راعياً في المؤتمر الدولي الثاني حول «إدارة واستدامة الموارد المائية.. التحديات والحلول في المناطق الجافة» في مارس 2024، من خلال تكفله بدعوة 3 متحدثين رئيسيين للمشاركة في المؤتمر، وإطلاق «جائزة تريندز لأفضل بحث مبتكر».