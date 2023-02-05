«جي 42» تطور نموذجاً لتحليل البيانات الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، المتخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتابعة لمجموعة جي 42، مذكرة تفاهم مع شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، المختصة في الذكاء الاصطناعي بمجال التكنولوجيا الصحية ومقرها أبوظبي بهدف تعزيز التعاون وتطوير نموذج تأسيسي للبيانات الضخمة.

ومن خلال الاستفادة من منصة التحليلات الشاملة لشركة «بريسايت» والمعرفة المتعمقة والخبرة الواسعة لدى شركة «جي 42 للرعاية الصحية» في القطاع الصحي، سيؤدي التعاون إلى استكشاف إدارة صحة السكان، وبناء توقعات معتمدة على بيانات الأداء والصحة، وأخرى معتمدة على الأحداث المتسلسلة زمنياً والدراسات التحليلية للسلوك.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، وأشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية، وذلك ضمن المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربية في دبي.

وسيساهم التعاون الجديد في تطوير القدرة التحليلية للمؤسسات الحكومية والمستشفيات، وتحسين عملية جمع السجلات وفهم العمليات الرقمية المتقدمة، كتقنيات التعرف البصري (على الحروف ومعالجة اللغات الطبيعية، المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية)، مما سيؤدي إلى تعزيز جودة الممارسات الإدارية وتحسين دقة البيانات وتقليل إدخال البيانات يدوياً.

بيانات

من خلال جمع البيانات من الساعات الذكية وأساور المعصم والتطبيقات المتقدمة، ستعمل المؤسسات على تطوير تحليلات الصحة الشخصية بهدف تحسين الكشف المبكر عن المشاكل الصحية وتقديم توصيات حول الأساليب الغذائية اللازمة وجداول النوم وخطط التمارين الرياضية من أجل الصحة المثلى. وبموجب التعاون بين الجانبين، سيتم توفير منصة لإدارة الأداء والصحة للرياضيين، وتقديم إرشادات لبرامجهم الغذائية والتدريبية لتحسين أدائهم البدني.

وقال الدكتور عادل الشرجي: «نلتزم في «بريسايت» بالاستفادة من قوة تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من أجل دفع عملية التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات، وهذا التعاون مع «جي 42 للرعاية الصحية» يعتبر المثال الأفضل للكيفية التي نضع بها التزامنا قيد التنفيذ.، إن خبرة الطرفين المشتركة لها تأثير إيجابي كبير من خلال الارتقاء بجودة الرعاية المقدمة في المنطقة وإنشاء مجالات جديدة في قطاع الرعاية الصحية معتمدة على رؤى قائمة على البيانات».

ومن جانبه، قال أشيش كوشي: «التعاون بين جي 42 للرعاية الصحية وبريسايت يساعد على توسيع افق قطاع الرعاية الصحية، وسيكون له أثر إيجابي في تغيير نمط الحياة وإحداث تغيير حقيقي في صحة ورفاهية السكان في المنطقة».