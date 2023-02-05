اختتام مؤتمر أمراض القلب عند النساء

دبي (وام)

اختتمت في دبي النسخة الأولى من مؤتمر أمراض القلب عند النساء التي نظمتها جمعية القلب الإماراتية بمشاركة 550 من الخبراء والأطباء المختصين من المنطقة. وتم خلال المؤتمر استعراض أحدث وأهم المستجدات المتعلقة بعلاجات القلب لدى النساء من قبل خبراء ومختصين.

وأعلن خلال المؤتمر الذي استمر يومين في فندق «كونراد دبي» إطلاق الحملة التوعوية التي تنظمها جمعية القلب الإماراتية التابعة لجمعية الإمارات الطبية تحت عنوان «قلبك يهمنا» والتي ستستمر خلال العام.

وقالت الدكتورة جويرية العلي رئيسة جمعية القلب الإماراتية استشارية أمراض القلب غير التداخلية: «تتسبب الأمراض القلبية والجلطات بحالة وفاة واحدة من أصل ثلاث وفيات بين النساء خلال العام الواحد..وباستطاعتنا إحداث فرق، إذ إن 80% من هذه الحالات يمكن تجنبها في حالة الكشف المبكر والتوعية.. لذا تهدف جمعية القلب الإماراتية إلى العمل على نشر المعرفة وزيادة الوعي لدى العاملين في هذا القطاع والجمهور على حد سواء».

وأضافت أن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة شهد إقبالاً واسعاً من الجهات المحلية والإقليمية المعنية، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الجمعية في نشر الوعي والمعرفة بين مختلف الجهات المتخصصة وكذلك الجمهور في الوطن العربي.

اللجنة

ضمت اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة جويرية العلي رئيس جمعية القلب الإماراتية والدكتور عبدالله شهاب نائب رئيس الجمعية والدكتور وائل المحميد رئيس اللجنة العلمية للجمعية والدكتورة غديرة المنصوري رئيسة لجنة أمراض القلب الخلقية والوراثية وأمراض القلب في الحمل، إلى جانب الحضور الخاص للدكتورة إليادا شيفو من إيطاليا وعدد من الأطباء من السعودية.