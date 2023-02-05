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حلقة نقاشية حول «سد الفجوة  في رعاية مرضى السرطان»

حلقة نقاشية حول «سد الفجوة  في رعاية مرضى السرطان»
6 فبراير 2023 01:16

دبي (وام) 

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نظمت جمعية الإمارات للأورام جلسة طبية نقاشية حول «سد الفجوة في رعاية مرضى السرطان»، شارك فيها عدد من الخبراء والأطباء المختصين في أمراض السرطان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف 4 فبراير من كل عام.
حضر الحلقة - التي عقدت في «متحف المستقبل»بدبي - الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد للمراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة موزة الشرهان رئيسة جمعية الإمارات الطبية، وسوسن جعفر رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان.
وأعقب الحلقة النقاشية زرع بذور شجرة الغاف في ساحة «متحف المستقبل» كرمز للمثابرة والحياة، وتشجيعاً لجميع مرضى السرطان على محاربة العقبات كافة في مواجهة المرض.
وشارك في حلقة النقاش التي أدارتها الدكتورة ديبورا موخيرجي أخصائية الأورام الطبية في مركز «كليمنصو» الطبي، والبروفيسور حميد الشامسي استشاري الأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام، والبروفيسور طوني شويري مدير طبي في معهد «دانا فاربر» للسرطان بالولايات المتحدة، والدكتور طارق الفكي من مركز «وندسور» الإقليمي للسرطان في كندا، والدكتورة عايدة العوضي طبيبة الأورام في مستشفى «توام» رئيسة اللجنة العلمية في جمعية الإمارات للأورام، والدكتور وسام أحمد رئيس قسم أمراض الدم والأورام الطبية وزراعة نخاع العظام في معهد الأورام في «كليفلاند كلينك أبوظبي»، والدكتورة بثينة بن بليلة استشارية طب الأسرة رئيسة قسم الأمراض غير المعدية والصحة العقلية في وزارة الصحة والوقاية، والدكتور سيد حماد الترمازي استشاري الأورام السريرية ورئيس قسم الأورام في مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة بدبي.
وقال البروفيسور حميد الشامسي في كلمته خلال الجلسة: «في اليوم العالمي للسرطان، نعيد تأكيد التزامنا بتعزيز السيطرة على المرض على المدى الطويل والبقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان.. يعد التأكد من حصول الأشخاص على الرعاية الطبية بمجرد ظهور أعراضهم أحد أكبر العقبات التي تحول دون التعرف المبكر على السرطان ما يبرز الحاجة إلى حملات التثقيف والتوعية.. وتماشياً مع رؤية الإمارات والأجندة الوطنية سنواصل تعزيز الوعي من خلال سياسات وبرامج وتعاون شاملة». وأضاف: «اخترنا شجرة الغاف وهي من الأشجار الأصلية في التراث الإماراتي، حيث تعتبر الشجرة الوطنية لدولة الإمارات لأهميتها الثقافية والبيئية وتنمو باللون الأخضر في أقسى الظروف المناخية ولها قدرة خاصة على التكيف مع البيئة الصحراوية القاحلة في الدولة، إذ تعيش شجرة الغاف في المتوسط 120 عاماً.. ».

جمعية الإمارات للأورام
السرطان
اليوم العالمي للسرطان
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