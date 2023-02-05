اختتام فعاليات «شتاؤنا آمن وممتع»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي، النسخة الخامسة لحملة «شتاؤنا آمن وممتع» والتي استمرت شهرين، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف تعزيز التوعية الوقائية للجمهور، وحثهم على الالتزام بإجراءات السلامة خلال فصل الشتاء، والتقيد بالقوانين والأنظمة التي وضعت من أجل سلامتهم وسلامة الجميع.

وركزت الحملة على تثقيف وتوعية الجمهور بأهمية التعاون مع الشرطة لجعل شتائنا آمناً وممتعاً، وحثتهم على الابتعاد عن السلوكيات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، ودعت أولياء الأمور إلى مضاعفة الرقابة على الأبناء خلال فترة الإجازة الشتوية، وعدم الانشغال عنهم، وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية، مثل الابتزاز والتنمر ومخاطر استخدام الدراجات الهوائية والنارية، وغيرها.

وشارك في تنفيذ الحملة من شرطة أبوظبي مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن الحملة استهدفت فئات المجتمع كافة، وركزت على التوعية عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مختلفة، من خلال نشر أخبار صحفية، ولقاءات تلفزيونية وإذاعية تتضمن رسائل مرئية وصوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية، ونشر فيديوهات توعية.

وأشار إلى استضافة خبراء ومختصين بمجالس التوعية، والتحذير من حوادث الاختناق والحرائق الناتجة عن وسائل التدفئة، ومناشدة الجمهور بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة لتجنب أي حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدامها تجنباً لوقوع الحوادث، مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.

مبادرات ميدانية

أكد العميد محمد المهيري الحرص على تنوع وسائل التوعية والتي تضمنت مبادرات ميدانية لمستخدمي الدراجات الترفيهية، حيث تم توزيع «بروشورات» رقمية حول مخاطر استخدام الدراجات النارية بتهور أو القيام بأعمال استعراضية التي قد تسبب بإزعاج الآخرين، وتقديم النصح والإرشاد بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، إلى جانب توعية أولياء الأمور بحث أبنائهم على القيادة الآمنة والتقيد بشروط السلامة العامة للحد من وقوع الحوادث، كما شاركت دورية السعادة في المبادرة بتقديم الهدايا للجمهور لتعزيز الإيجابية بالالتزام بقوانين وأنظمة المرور.