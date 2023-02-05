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«العمليات المركزية» تناقش التحديات وتطوير آليات العمل

«العمليات المركزية» تناقش التحديات وتطوير آليات العمل
6 فبراير 2023 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت القيادة العام لشرطة الشارقة الملتقى السنوي لضباط الإدارة العامة للعمليات المركزية في بيت الحكمة بهدف تعزيز الاتصال والتواصل المباشر مع ضباط الإدارة العامة للعمليات المركزية ومناقشة الموضوعات الرامية إلى تطوير آليات العملية الأمنية لدى الإدارات التابعة المتمثلة في إدارة العمليات والمرور والدوريات وترخيص الآليات والسائقين والمهام الخاصة، وبما يشمله هذا اللقاء من تكاملية تعزيز السعادة الوظيفية واتساقها مع استراتيجية شرطة الشارقة في تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.
وتضمن الملتقى عرضاً لإنجازات الإدارة العامة للعمليات المركزية والأهداف المتحققة في العام الماضي والخطط المستقبلية والتطويرية للعام الجاري 2023 بما تشمله من تحديات وحلول وفرص، وصولاً للريادة في العمل الأمني، وبما يعزز من جودة الحياة الأمنية للمجتمع تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة. وفي ختام الملتقى، تم تكريم عدد من الضباط المتميزين، تقديراً لجهودهم المتميزة في العمل خلال العام الماضي.
حضر الملتقى العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والعقيد الدكتور علي أحمد بو الزود نائب المدير العام للعمليات المركزية، ومديرو الإدارات والنواب وضباط الإدارة العامة.

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