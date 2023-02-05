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«سلامة الطفل» تعرف بتدابير الأمان في المناطق الصحراوية

خلال الزيارة الميدانية في المناطق الصحراوية بالشارقة (من المصدر)
6 فبراير 2023 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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بدأت إدارة سلامة الطفل في الشارقة سلسلة زياراتها إلى المناطق الصحراوية في الإمارة ضمن الموسم الشتوي، للتوعية بالمخاطر التي قد يواجهها الأطفال أثناء رحلات التخييم وممارستهم الرياضات الصحراوية، ولتوزيع أدلة السلامة على العائلات والجمهور من روَّاد تلك المناطق، وذلك كجزء من حملتها الموسمية «سلامتهم أولاً»؛ بهدف توعية الأسر والأطفال حول الممارسات الآمنة في الأماكن العامة المختلفة.
وقادت هنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل، زيارات الحملة التي تستمر حتى 11 فبراير الجاري، وتتضمن توعية شاملة بسلامة الأطفال، وتركِّز على استخدام منصات التواصل الاجتماعي والمراكز التجارية، والأماكن التي ترتادها العائلات، كوسيلة رئيسة للوصول إلى جمهور أوسع، بهدف تثقيف الجمهور حول أهمية سلامة الأطفال وزيادة الوعي حول التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان سلامتهم ورفاههم.
وسيشمل برنامج الزيارات الميدانية عدداً من المناطق الصحراوية في الشارقة، منها شارع الرحمانية ومناطق التخييم في منطقة محافز، والمسارات الرملية في منطقة البداير، حيث سيتيح الفرصة لفريق الإدارة للتفاعل مع العائلات والأطفال وتوعيتهم بأخطار ركوب الدراجات النارية في الصحراء، وعند تقاطع الطرق من دون اتخاذ إجراءات الأمان والسلامة، وخاصة في الأماكن التي تشهد حركة مرور السيارات، كما سيوزع الفريق منشورات تثقيفية وهدايا لتوعية الزوار ومنع الحوادث الشائعة. وتأتي الزيارات الميدانية بمشاركة كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الوقاية والسلامة.
وتأتي حملة «سلامتهم أولاً» التابعة لإدارة سلامة الطفل، كمبادرة شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي بالسلامة والوقاية من الحوادث بين العائلات والأطفال في الأماكن العامة. ومن خلال القيام بزيارات منتظمة إلى المناطق الصحراوية، تكرِّس الإدارة جهودها لتزويد العائلات والأطفال بتجربة آمنة وثرية أثناء تخييمهم واستكشافهم للجمال الطبيعي للصحراء، مع التركيز على التوعية والتعليم، لتمكين العائلات والأطفال من اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء مواجهة أي مخاطر طارئة، والاستمتاع بالهواء الطلق بأمان وراحة بال.

سلامة الطفل
الشارقة
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