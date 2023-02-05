20 رئيس دولة وحكومة بينهم السيسي وأردوغان بـ«قمة الحكومات»
أرشيفية
5 فبراير 2023 18:45
تعقد في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، فعاليات القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية ورؤساء شركات عالمية ورجال أعمال بارزين من القطاع الخاص وخبراء عالميين ومستشرفي المستقبل.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن الدورة الجديدة للقمة العالمية للحكومات 2023، تأتي ضمن الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
جاء ذلك خلال حوار القمة العالمية للحكومات الذي عقدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات اليوم في متحف المستقبل في دبي للإعلان عن أجندة ومحاور ومنتديات الدورة الجديدة من القمة.
وقال معالي محمد القرقاوي: "تجمع القمة العالمية للحكومات 2023، على منصتها 20 رئيس دولة ورئيس حكومة حيث يشارك فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفخامة ماكي سال رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، وفخامة ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية باراغواي، وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بالإضافة إلى مجموعة من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات".
وأشار معاليه إلى أن منصة القمة العالمية للحكومات هذا العام ستجمع أكثر من 250 وزيراً، بالإضافة إلى 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.
وأضاف معالي محمد القرقاوي "تجمع القمة هذا العام أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية، لتصبح التجمع العالمي الأبرز والحدث الأهم للمنظمات العالمية ومن ضمن رؤساء المنظمات الدولية الذين سيتحدثون هذا العام، البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وكريستينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومعالي نجوزي أوكونجو إيويلا مديرة منظمة التجارة العالمية، ومعالي تيدروس غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، ومعالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومعالي محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية، ومدير مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى كلمة من الأمين العام للأمم المتحدة وكلمة من رئيس البنك الدولي ومشاركة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمل الدولي وغيرهم".
وأشار معاليه إلى أن القمة العالمية للحكومات تستضيف قيادات عالمية من القطاع الخاص، مثل راي داليو، مؤسس شركة بريدجواتر، وكذلك السيد آلان شوارتز، الرئيس التنفيذي لشركة جوجنهايم Guggenheim Partners، وهيروشي ميكيناتي، الرئيس التنفيذي لشركة راكوتن Rakuten، وكريستيان بروش، رئيس شركة سيمنز للطاقة، بالإضافة الى أبرز رجال الأعمال العالميين، كما تجمع القمة نخبة من العلماء مثل الاقتصادية إستير دوفلو، والكيميائي الدكتور روجر كورنبيرغ الفائزين بجائزة نوبل. وتشهد القمة العالمية للحكومات أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل. وأطلقت القمة العالمية للحكومات شراكات مع أكثر من 80 شريكاً استراتيجياً، ومعرفياً، وإعلامياً، وتصدر هذا العام 20 تقريراً معرفياً، بالتعاون مع أهم المؤسسات البحثية العالمية.