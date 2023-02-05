الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأوضح المركز - في بياه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:14 والمد الثاني عند الساعة 03:16 والجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.
وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة09:41 والمد الثاني عند الساعة 23:09 والجزر الأول عند الساعة 16:28 والجزر الثاني عند الساعة05:07.