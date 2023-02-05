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الإمارات تقدم أكثر من 667 مليون جرعة لأطفال باكستان

الإمارات تقدم أكثر من 667 مليون جرعة لأطفال باكستان
5 فبراير 2023 17:50

 قدمت "حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية عام 2022.. 667 مليوناً و478 ألفاً و974 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال. وأعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان نتائج الحملة التي نفذت في باكستان خلال تسع سنوات ماضية .. مشيرة إلى أن الحملة بدأت خلال عام 2014 باستهداف ثلاثة ملايين طفل، ليصل العدد إلى 17 مليون طفل مستهدف في عام 2022. وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية بجمهورية باكستان الإسلامية. وقال عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان .. إن الجهود الميدانية لتنفيذ حملات التطعيم في مختلف الأقاليم الباكستانية، تمت بمشاركة أكثر من 103 آلاف شخص من الأطباء والمراقبين وأعضاء فرق التطعيم، وأكثر من 82 ألفاً من أفراد الحماية والأمن وفرق الإدارة والتنسيق، وتركزت جهودهم الميدانية وتوزيعهم لإيصال اللقاحات وتطعيم الأطفال المستهدفين، كما خصصت الحملة فرق تطعيم خاصة لتوفير اللقاحات وتطعيم أكثر من 597 ألف طفل من أبناء اللاجئين الأفغان في 22 مخيماً للاجئين. وأضاف أن دولة الإمارات تسعى الى تنفيذ المبادرات والمشاريع الإنسانية والتنموية الموجهة لوقاية الشعوب والمجتمعات المحتاجة من الأمراض والأوبئة والأزمات والكوارث موضحاً أن توجيهات القيادة الرشيدة في مجال دعم الرعاية الصحية الوقائية للأطفال وتطويرها ، تمثل نموذجاً حضارياً وإنسانياً رائداً وراقياً في الاهتمام بسلامة حياة الأطفال ووقايتهم من التداعيات السلبية للأمراض. وأشار إلى أن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان أسهمت في انخفاض عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال بنسبة عالية.

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المصدر: وام
شلل الأطفال
الإمارات
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