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1340 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي خلال 2022

1340 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي خلال 2022
5 فبراير 2023 14:41

 نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية 1340 طلعة جوية في إمارة أبوظبي خلال العام 2022، تضمنت 370 طلعة عمليات شرطية و611 رحلة تدريبية، و101 للإسعاف الجوي، و258 طلعة للمهام الأخرى.

وأكد العميد طيار سعيد سالم المرر مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، أن الإدارة بطواقمها وكوادرها تواكب جميع التطورات التي تلبي متطلبات شرطة أبوظبي من دعم وإسناد للوحدات الأمنية والشرطية على مدار 24 ساعة ووفق أفضل الممارسات المتطورة.

وأشار إلى الاستجابة دائماً للحالات الطارئة ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج من خلال طائرات مجهزة بأحدث المعدات الطبية وكوادرها الذين تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى المستويات والممارسات.

 

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المصدر: وام
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