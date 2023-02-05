شرطة دبي تكرم مقيمين تقديراً لتعاونهما

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، كلاً من محمد عصام الدين فوزي، وسابو نيوباني، وذلك تقديراً لتعاونهما وحسن تصرفهما، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن والأمان بالمجتمع.

وأشاد اللواء خليل المنصوري بحسن تصرفهما وسرعة بديهتهما، مؤكداً أن تكريم الشرطة وتقديرها يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعال في خدمة المجتمع.



وأعرب كل من محمد عصام الدين فوزي، وسابو نيوباني عن سعادتهما بهذا التكريم، مؤكدين أنه حافز لهما، وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع، وتعزيز استقراره.