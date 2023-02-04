رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أن التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة، راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية. وقال سموه عبر «تويتر» بمناسبة «يوم البيئة الوطني»: «تزامناً مع (عام الاستدامة) واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ «COP28»، نحتفي اليوم بيوم البيئة الوطني.. التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية».

إلى ذلك، احتفت الإمارات، بالنسخة السادسة والعشرين من «يوم البيئة الوطني»، للتأكيد على مواصلة الجهود من أجل تعزيز العمل البيئي في الدولة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مستقبل افضل للأجيال القادمة، والتعريف بتأثيرات وتداعيات التغير المناخي، والتوعية بجهود الدولة للحد من تغير المناخ عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والغاز الطبيعي المحروق، وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة، وتنسيق العمل داخل الدولة على خفض الانبعاثات، كخطوة ممتدة لنتائج قمة المناخ في شرم الشيخ (Cop27)، واستعداداً لمخرجات قمة المناخ المزمع عقدها على أرض الإمارات (COP28) خلال نوفمبر المقبل.

ويأتي الاحتفال بيوم البيئة الوطني في الرابع من فبراير من كل عام، نتيجة لتبني الدولة رؤية مستقبلية رائدة بمجال الحفاظ على الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي من تداعيات تغير المناخ من خلال التركيز على الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للنفايات، ومنها إزالة المخلفات البشرية في المناطق الطبيعية كالبر والبحر، والحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والنقل والمدن المستدامة وغيرها الكثير.

الإمارات ملتزمة بالجهد العالمي للمحافظة على البيئة وتنمية مواردها

تقام احتفالات «يوم البيئة الوطني»، للتأكيد أيضاً على التزام الدولة بالجهد العالمي للمحافظة على البيئة وتنمية مواردها بشكل مُستدام، ولفت الانتباه لقضايا البيئة، وتشجيع مشاركة الأفراد والمجموعات في مبادرات الجهات المختصة للمحافظة على البيئة، وإبراز الاهتمام والرعاية الدائمة التي توليها القيادة الرشيدة للعمل البيئي، والتعريف بجهود مختلف الجهات المعنية بالمحافظة على البيئة وإبراز الإنجازات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات والخطط المستقبلية التي تعتزم الدولة القيام بها، حيث يمثل التغير المناخي إحدى القضايا الرئيسية في دولة الإمارات التي تنظر إليه باعتباره التحدي الرئيسي للتنمية في الدولة ودول العالم جمعاء.