«الإمارات للبيئة» تنظـم أول مبادرة جماعية لعام الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة نسخة خاصة من حملة «الإمارات نظيفة» تستهل بها «عام الاستدامة» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يوم 4 فبراير للاحتفال بيوم البيئة الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. تجسيداً للشراكة الفاعلة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تنمية المجتمع في إطار تنفيذ الدورة الـ21 من حملة «الإمارات نظيفة» والتي عُقدت في ديسمبر من عام 2022.

جاءت هذه الحملة الوطنية على مستوى الدولة كجزء من جهود مجموعة الإمارات للبيئة باعتبارها المنظمة البيئية غير الحكومية الرائدة في الدولة ودعوة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع المؤسسات والكيانات المتنوعة الأخرى في دولة الإمارات للانخراط هذا العام في الجهود التي من شأنها دفع الأمة إلى مستقبل مستدام.

وشهدت الفعالية حضور ومشاركة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ووكلاء وزارات، ومساعدي الوكلاء من عدة وزارات، والإدارات العليا للجهات الحكومية المحلية. كما كان ممثلو المجموعة من مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والأعضاء الفخريين حاضرين في جميع الإمارات أيضاً.

تم تنظيم حملة «الإمارات نظيفة»، بمشاركة وطنية ومجتمعية كبيرة شملت أكثر عن 6000 شخص يمثلون مختلف الأعمار والجنسيات في الدولة، وسجلوا ما مجموعة 24000 ساعة تطوعية تقريباً، ونجحوا في تنظيف مساحة 25 كم2 في سبعة مواقع على طريق رئيسي يربط استراتيجياً الإمارات السبع.

وفي هذه المناسبة، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إن إعلان عام 2023 عام الاستدامة تحت شعار«اليوم للغد» من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد السعي الدؤوب للقيادة الرشيدة في الدولة لتحقيق الاستدامة التي تمثل أحد العناصر الأساسية في رؤية الإمارات 2021، ونحن نؤكد على التزامنا الراسخ في جعل دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم استدامة وصداقة للبيئة. ومن خلال استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في وقت لاحق من هذا العام، فإن أمامنا فرصة فريدة لاستعراض جهودنا طويلة الأمد.

المحميات الطبيعية

تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في حملة «الإمارات نظيفة» التي تتزامن مع يوم البيئة الوطني، في إطار حرصها على مواصلة خلق التوعية البيئية وترسيخ المشاركة المجتمعية فيما يتعلق بالقضايا البيئية المحلية. وأكدت هنا سيف السويدي رئيسة الهيئة أن «البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة» تولي عناية بالغة لتبني وإنجاح المبادرات الوطنية الرامية إلى حماية البيئات والمحميات والمناطق الطبيعية.

التنمية المستدامة

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، تقديرها للمشاركة الوطنية والمجتمعية الواسعة التي تحفزها حملة (الإمارات نظيفة) الاستثنائية، والتي تأتي تزامناً مع أحداث ومناسبات مرموقة تحتفي بها دولة الإمارات هذا العام، بدءاً من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات، تحت شعار «اليوم للغد»، إضافة إلى استضافة المؤتمر الدولي بشأن تغير المناخ (28 COP) أواخر نوفمبر المقبل. وأضافت أن مشاركة وزارة تنمية المجتمع الداعمة لهذه الحملة الاستثنائية بالتزامن مع اليوم الوطني للبيئة، تعكس قيمة التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن ومن مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، وتبرز الجهود المبذولة لتحفيز المشاركة المجتمعية في عملية التنمية المستدامة، والتشجيع على الانخراط في العمل التطوعي لخدمة الوطن والمجتمع، بما يعزز من موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويدعم الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030».

مستقبل مستدام

صرحت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة بأن «هذا العام مميز للغاية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة لتلك الكيانات التي تشارك في تشكيل مستقبل مستدام للدولة. بينما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ28، يجب علينا التأكد خلال هذا العام والسنوات القادمة من أننا نقدم أفضل ما لدينا ونحن نسير على طريق الوعي البيئي، وأن نكون مثالاً ساطعاً للدول الأخرى لتحاكي وتقتدي بما نقوم به. إن حشد الكيانات المختلفة وبدء الربع الأول من العام بهذا التوجه المجتمعي الإيجابي، من خلال عقد حملات مثل: الإمارات نظيفة، سيحفز جميع الكيانات على حذو حذوها، والتأكد من أن هذا العام هو فعلاً عام الاستدامة.

وأضافت: نجحت حملة مجموعة الإمارات البيئية الفريدة «الإمارات نظيفة» في توحيد المشاركين من مختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والشركات والمجتمع المدني والأفراد المقيمين للتقدم والمساهمة. والمجموعة تعرب عن امتنانها للشركات التي دعمت الحملة وهي مياه العين، المراعي، أبيلا وشركاه، ديل مونتي، أستر المتطوعين، ومصنع الفجيرة للبلاستيك.