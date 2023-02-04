بايدن: اليوم الدولي للأخوة الإنسانية مناسبة للاحتفاء بالشجاعة الأخلاقية لقادة الأديان

واشنطن (وام)

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان رسمي، أمس، الاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية «فرصة لنرى بعضنا بعضاً على قدم المساواة، إذ يمثل لحظة للاحتفاء بالشجاعة الأخلاقية التي يتحلى بها قادة الأديان وغيرهم ممن يواصلون التعاون من أجل تحقيق الخير والصالح العام».

وقال الرئيس بايدن: «يقدمُ لنا اليوم الدولي للأخوة الإنسانية فرصةً لنرى بعضنا بعضاً على قدم المساواة، إنه فرصة لتجديد جهودنا لرعاية المحتاجين وللمطالبة بالسلام والعدالة، وللدعوة إلى الحرية لكل إنسان، وفي كل مكان، إنه يمثل لحظة للاحتفاء بالشجاعة الأخلاقية التي يتحلى بها قادة الأديان وغيرهم ممن يواصلون التعاون من أجل تحقيق الخير والصالح العام».

كما عبّر الرئيس بايدن عن انضمام الولايات المتحدة «إلى القضية المشتركة مع كل الشعوب التي تسعى لتحقيق السلام والمساواة»، حيث قال في بيانه: «في هذا اليوم - اليوم الدولي للأخوة الإنسانية - تنضم الولايات المتحدة إلى هذه القضية العامة مع كل الشعوب التي تسعى لتحقيق السلام والمساواة. وسوف نواصل التزامنا نحو بناء أمةٍ أفضل وعالمٍ أفضل للأجيال القادمة».

وحث الرئيس بايدن كل الشعوب في بيانه على «غرس بذور الأخوة بين كل الشعوب والأديان والعقائد»، وأضاف قائلاً: «إن سعينا لتحقيق السلام والعدالة والكرامة الإنسانية مطلب سرمدي - ومع كل جيل نحن مدعوون لإطفاء نار الكراهية التي أُذكِيت لسنين طويلة».

يأتي بيان الرئيس بايدن في الوقت الذي شارك فيه بابا الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالتيهما عبر الفيديو بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية لعام 2023. على أن تُبث الرسالتين كاملتين أثناء حفل جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023.

الصالح العام لكل الإنسانية

من جانبه، شدد البابا فرنسيس على أن الإنسانية «لا تشترك فقط في الأصل والنسب، بل أيضاً في المصير المشترك»، كما أكد أهمية اتحاد البشر من أجل الصالح العام لكل الإنسانية.

وقال البابا فرنسيس: «يسير الرجال والنساء من ديانات مختلفة نحو الله على طرق تتشابك بشكل متزايد. يمكن أن يكون كل لقاء فرصة لمعارضة بعضنا البعض أو أن يكون، بعون الله، فرصة لتشجيع بعضنا البعض على المضي قدماً كإخوة وأخوات». وأضاف قائلاً: «في الواقع، نحن لا نتشارك فقط في الأصل والنسب، ولكننا نتقاسم أيضاً المصير المشترك، وهو مصير المخلوقات الهشة والضعيفة، كما تبديه لنا بصورة واضحة تلك الفترة التاريخية التي نعيشها».

الخروج من الأزمة الإنسانيَّة

ووصف فضيلة الإمام الأكبر، وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية بأنها «بادرةَ أمل - للخروج من الأزمة الإنسانيَّة، التي يمرُّ بها عالمنا اليوم، وذلك لما تتضمَّنُه من التذكير بضرورةِ العودة إلى رِحاب الإيمان بالله، وتعاليمِ الأديان والتي تدورُ حول معنى التسامح والتعايش والسَّلام، والتأكيدِ على أهمية الحوار بين الأديان، وانفتاحِ الثقافات وتلاقحها». وحث الإمام الأكبر على دمج وثيقة الأخوة الإنسانية في المناهج التعليمية إقليمياً وعالمياً، وكذلك في مناهج المنظمات الدولية.

من جهته، شكر الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية محمد عبد السلام، الرئيس بايدن والبابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر على مشاركتهم المستمرة في الاحتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية.

وقال: «نحن نقدر بشدة دعوتهم للإنسانية للسعي لتحقيق السلام والمساواة والحوار والكرامة الإنسانية».