العلماء: المدرسة الرقمية أفضل خيارات التعليم

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكثف الجهود لتمكين الأفراد بالعلوم والمعارف، وتوفير أفضل الخيارات التعليمية للطلاب الأقل حظاً في مختلف أنحاء العالم، وتزويدهم بالمهارات الرقمية والتقنيات الحديثة اللازمة لتطوير واقعهم وتعزيز منظومة الفرص المستقبلية لديهم، بما يخدم مجتمعاتهم، وينعكس إيجاباً على حياتها.

جاء ذلك، خلال لقاء عمر سلطان العلماء منسقي وأعضاء اللجان المعنية بتنفيذ مشاريع ومبادرات المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وفرق المتطوعين الذين شاركوا بفاعلية في دعم تأسيس المدرسة وتحقيق أهدافها خلال المرحلة الماضية بتوفير تعليم رقمي متكامل للطلاب الأقل حظاً في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية: «إن فرق العمل التخصصية المعنية بتنفيذ مبادرات المدرسة الرقمية ساهمت خلال الفترة الماضية في توفير أفضل الفرص التعليمية، بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية، والوصول إلى مصادر تعليمية موثوقة، ما أسهم في تحقيق مستهدفات المدرسة الرقمية ودورها الريادي في توفير تعليم رقمي متكامل للطلاب للنهوض بالمجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية».

وأشار إلى أن المدرسة الرقمية استطاعت خلال مدة زمنية قصيرة أن ترسخ وجودها كمبادرة عالمية مبتكرة في نشر التعليم الرقمي، وتمكنت في أقل من سنتين من نشر برامجها في دول عدة حول العالم وبلغات مختلفة.

حضر الاجتماع، هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بوزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، رئيسة لجنة الاستراتيجية، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، رئيس لجنة التعليم، والدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، رئيس لجنة الشراكات، وحمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، رئيس لجنة العمليات اللوجستية، والدكتور محمد قاسم، استشاري بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، رئيس لجنة التكنولوجيا.

كما حضره أعضاء لجان الاستراتيجية والتعليم والشراكات والعمليات اللوجستية والتكنولوجيا، ولجان عمل المتطوعين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، التي ضمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، والهلال الأحمر الإماراتي، ودبي للعطاء، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وأكد منسقو وأعضاء اللجان أن المدرسة الرقمية أتاحت فرصة التعلم لكثير من الطلاب الأقل حظاً في العالم، ووفرت لهم منصة تعليمية رقمية مكنتهم من استكمال دراستهم والحصول على محتوى تعليمي يواكب التطورات وبشكل مبتكر.

وقال الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة عملت على تطوير النموذج التعليمي للمدرسة الرقمية والخطط التعليمية، وبرامج تدريب المعلم الرقمي وآلية الاعتماد المتبعة، بما يدعم أهداف المدرسة الرقمية، وجهودها في نشر التعليم عبر تقنيات التعليم الرقمي.

منظومة متكاملة

أشار الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، رئيس لجنة الشراكات، إلى أن اللجنة تمكنت بالتعاون مع دبي للعطاء من وضع منظومة متكاملة للشراكات، وأسهمت في تعزيز شراكات المدرسة الرقمية، وتحالف مستقبل التعلم الرقمي وتوسيعها إلى أكثر من 35 شريكاً محلياً ودولياً، ما ساهم في وضع المدرسة الرقمية على الخريطة العالمية.

ولفت حمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، رئيس لجنة العمليات اللوجستية، إلى أن اللجنة تمكنت بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي من توفير الدعم للعمليات اللوجستية للمدرسة الرقمية حول العالم، ودعمت جهود تعزيز العمل في الدول السبع التي تعمل فيها المدرسة الرقمية، ما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم العون للمجتمعات الأقل حظاً واللاجئين في مختلف أنحاء العالم.

دعم المجتمعات

أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بوزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، رئيسة لجنة الاستراتيجية، أن المدرسة الرقمية تترجم توجهات دولة الإمارات في دعم المجتمعات الأقل حظاً بما ينسجم مع أهداف التنمية العالمية، وتوفير أفضل الفرص والخيارات المستقبلية للأجيال القادمة.

وقالت: «إن لجنة الاستراتيجية في المدرسة الرقمية عملت على تطوير خطط عمل وآليات مبتكرة ساهمت في وضع استراتيجية متكاملة للمدرسة الرقمية، وتمكنت من تزويدها بأفضل آليات العمل، بما يدعم سبل تحقيق أهدافها في نشر المعرفة والتعليم والحلول المبتكرة، عبر تقنيات التعليم الرقمي لتكون متاحة لأكبر عدد من الطلبة، والوصول إلى أفضل النتائج، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، ما يسهم في تعزيز مكانة المدرسة الرقمية على الصعيد العالمي، وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات».

وقال الدكتور محمد قاسم، الاستشاري بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، رئيس لجنة التكنولوجيا، إن اللجنة تمكنت من وضع الخطة التكنولوجية وخطة العمل لتطوير التكنولوجيا والخدمات الرقمية من أنظمة تعليمية ونظام تعلم رقمي وتقنيات دعمت جهود المدرسة في إيصال التعليم للمناطق الأقل حظاً، حيث ساهمت في تأسيس الجانب التكنولوجي والتقنيات المتقدمة للمدرسة الرقمية.